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سفير لبنان بالرياض يستذكر موقف المملكة في اتفاق الطائف الذي حقن دماء اللبنانيين

"آل الشيخ": السعودية ستبقى قلعة حصينة في وجه الشر والإرهاب ودار وسطية واعتدال

نوه سفير لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة بالعلاقات التاريخية القابعة في جذور التاريخ بين البلدين قائلاً: إن لبنان وشعبها يكن للمملكة العربية لسعودية وقيادتها وشعبها كل التقدير والاحترام، ولن ينسى مواقف المملكة التاريخية التي نقف لها وقفة إجلال وإكبار، مستذكراً موقف المملكة التاريخي في اتفاق الطائف الذي حقن دماء اللبنانيين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم، سفير لبنان لدى المملكة، حيث تناول الجانبان الأحاديث الودية، وبحثا العلاقات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالمجالات الإسلامية.

وخلال اللقاء، نوّه السفير "كبارة" بالجهود التي يقوم بها الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في نشر الوسطية والاعتدال، وحماية المنابر الدعوية من التطرف والغلو والإرهاب، واصفاً إياه برمز الاعتدال من قبل توليه هذا المنصب، مبيناً أن هذه الجهود تأتي ضمن رسالة المملكة التي تدعو للوسطية والاعتدال، والمنسجمة مع رؤية المملكة 2030م، سائلاً الله للمملكة وقيادتها وشعبها التوفيق والسداد.

من جانبه، أكد الوزير "آل الشيخ" أن المملكة كانت ولا تزال وستبقى ساعية إلى الخير والسلام، ودعم الجهود الرامية لاستقرار وازدهار لبنان، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على بقاء هذه البلاد قلعة حصينة في وجه الشر والإرهاب والغلو، ودار خير وسلام ووسطية واعتدال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير لبنان بالرياض يستذكر موقف المملكة في اتفاق الطائف الذي حقن دماء اللبنانيين
سبق

نوه سفير لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة بالعلاقات التاريخية القابعة في جذور التاريخ بين البلدين قائلاً: إن لبنان وشعبها يكن للمملكة العربية لسعودية وقيادتها وشعبها كل التقدير والاحترام، ولن ينسى مواقف المملكة التاريخية التي نقف لها وقفة إجلال وإكبار، مستذكراً موقف المملكة التاريخي في اتفاق الطائف الذي حقن دماء اللبنانيين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم، سفير لبنان لدى المملكة، حيث تناول الجانبان الأحاديث الودية، وبحثا العلاقات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالمجالات الإسلامية.

وخلال اللقاء، نوّه السفير "كبارة" بالجهود التي يقوم بها الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في نشر الوسطية والاعتدال، وحماية المنابر الدعوية من التطرف والغلو والإرهاب، واصفاً إياه برمز الاعتدال من قبل توليه هذا المنصب، مبيناً أن هذه الجهود تأتي ضمن رسالة المملكة التي تدعو للوسطية والاعتدال، والمنسجمة مع رؤية المملكة 2030م، سائلاً الله للمملكة وقيادتها وشعبها التوفيق والسداد.

من جانبه، أكد الوزير "آل الشيخ" أن المملكة كانت ولا تزال وستبقى ساعية إلى الخير والسلام، ودعم الجهود الرامية لاستقرار وازدهار لبنان، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على بقاء هذه البلاد قلعة حصينة في وجه الشر والإرهاب والغلو، ودار خير وسلام ووسطية واعتدال.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:54 PM

سفير لبنان بالرياض يستذكر موقف المملكة في اتفاق الطائف الذي حقن دماء اللبنانيين

"آل الشيخ": السعودية ستبقى قلعة حصينة في وجه الشر والإرهاب ودار وسطية واعتدال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوه سفير لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة بالعلاقات التاريخية القابعة في جذور التاريخ بين البلدين قائلاً: إن لبنان وشعبها يكن للمملكة العربية لسعودية وقيادتها وشعبها كل التقدير والاحترام، ولن ينسى مواقف المملكة التاريخية التي نقف لها وقفة إجلال وإكبار، مستذكراً موقف المملكة التاريخي في اتفاق الطائف الذي حقن دماء اللبنانيين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم، سفير لبنان لدى المملكة، حيث تناول الجانبان الأحاديث الودية، وبحثا العلاقات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالمجالات الإسلامية.

وخلال اللقاء، نوّه السفير "كبارة" بالجهود التي يقوم بها الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في نشر الوسطية والاعتدال، وحماية المنابر الدعوية من التطرف والغلو والإرهاب، واصفاً إياه برمز الاعتدال من قبل توليه هذا المنصب، مبيناً أن هذه الجهود تأتي ضمن رسالة المملكة التي تدعو للوسطية والاعتدال، والمنسجمة مع رؤية المملكة 2030م، سائلاً الله للمملكة وقيادتها وشعبها التوفيق والسداد.

من جانبه، أكد الوزير "آل الشيخ" أن المملكة كانت ولا تزال وستبقى ساعية إلى الخير والسلام، ودعم الجهود الرامية لاستقرار وازدهار لبنان، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على بقاء هذه البلاد قلعة حصينة في وجه الشر والإرهاب والغلو، ودار خير وسلام ووسطية واعتدال.

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