سقوط 6 قذائف غربي نجران دون وقوع إصابات

قال مراسل قناة "الإخبارية" في منطقة نجران إن 6 قذائف سقطت غربي نجران دون وقوع إصابات.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.
قال مراسل قناة "الإخبارية" في منطقة نجران إن 6 قذائف سقطت غربي نجران دون وقوع إصابات.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.
قال مراسل قناة "الإخبارية" في منطقة نجران إن 6 قذائف سقطت غربي نجران دون وقوع إصابات.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.
قال مراسل قناة "الإخبارية" في منطقة نجران إن 6 قذائف سقطت غربي نجران دون وقوع إصابات.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.