النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة .. ضبط مستودع داخله كميات كبيرة من عبوات مياه الشرب

مخزّنة في بيئة غير صالحة وبطرق عشوائية

أسفرت حملة نفّذتها أمانة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، عن ضبط مستودع عشوائي مخالف يحتوي على عبوات مياه الشرب مخزّنة بكميات كبيرة.

وتبيّن أن المستودع يستغل من قِبل القائمين عليه لتخزين العبوات في بيئة غير صحية وغير آمنة، بطرق عشوائية مخالفة غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

واتخذت الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة البلدية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكة .. ضبط مستودع داخله كميات كبيرة من عبوات مياه الشرب
سبق

أسفرت حملة نفّذتها أمانة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، عن ضبط مستودع عشوائي مخالف يحتوي على عبوات مياه الشرب مخزّنة بكميات كبيرة.

وتبيّن أن المستودع يستغل من قِبل القائمين عليه لتخزين العبوات في بيئة غير صحية وغير آمنة، بطرق عشوائية مخالفة غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

واتخذت الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة البلدية.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:11 PM

مكة .. ضبط مستودع داخله كميات كبيرة من عبوات مياه الشرب

مخزّنة في بيئة غير صالحة وبطرق عشوائية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
686

أسفرت حملة نفّذتها أمانة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، عن ضبط مستودع عشوائي مخالف يحتوي على عبوات مياه الشرب مخزّنة بكميات كبيرة.

وتبيّن أن المستودع يستغل من قِبل القائمين عليه لتخزين العبوات في بيئة غير صحية وغير آمنة، بطرق عشوائية مخالفة غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

واتخذت الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة البلدية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,487
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,492

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة