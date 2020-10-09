تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي العيص ووادي الفرع
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
حالة الطقس
الأرصاد
المدينة المنورة
تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي العيص ووادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-09
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
01:23 PM
تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي العيص ووادي الفرع
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.