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كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت باكستان 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 337573، منها 14646 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 614 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316060 حالة شفاء.
وأضاف أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6867 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 337573، منها 14646 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 614 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316060 حالة شفاء.
وأضاف أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6867 حالة وفاة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
05:52 PM

كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 337573، منها 14646 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 614 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316060 حالة شفاء.
وأضاف أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6867 حالة وفاة.

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