النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإيكاو تدعو الدول إلى الالتزام بالأحكام الدولية بفحص المسافرين والبضائع

في إطار الاستجابة لمكافحة كوفيد ١٩.. شددت على تطبيق التدابير الإضافية

وجّهت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، دعوة إلى الحكومات والدول الأعضاء، إلى الالتزام بالمتطلبات الدولية لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلقة بالفحص الطبي للمسافرين والبضائع؛ وذلك في إطار الاستجابة لمكافحة وباء كوفيد ١٩.

ودعت إلى التنسيق بين سلطات الطيران والصحة، وإنشاء لجان وطنية للتيسير، تضم جميع الفئات ذات الصلة، مع مراعاة أن التعاون متعدد القطاعات أمر ضروري.

وشددت على الالتزام بمعايير الإيكاو الواردة في الملحق التاسع ذات الصلة بعمليات الشحن الجوي المستدام وسلسلة التوريد العالمية للشحن الجوي وتطبيق التدابير الإضافية المتعلقة بحالات الطوارئ الصحية التي تشمل الإسراع في الإفراج عن البضائع المنقولة جوًّا وتخليصها، والتركيز على استخدام تقنيات الفحص الحديثة للبضائع وغيرها من المعايير التي تنطبق على دخول ومغادرة وعبور الطائرات المشاركة في رحلات الإغاثة؛ مشيرة في هذا السياق إلى تنفيذ تدابير تيسير تلقي المساعدة، بما في ذلك توفير حقوق التحليق والهبوط والامتيازات والحصانات اللازمة لوحدات الإغاثة لتجنب التعطيل.

وقال أمين عام الإيكاو فانغ ليو، في بيان: إن هناك حاجة ملحّة لضمان استدامة سلسلة الإمداد العالمية للشحن الجوي، والحفاظ على توافر الأدوية والمعدات المهمة مثل أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة وغيرها من مواد النظافة والصحة التي تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بينما نفّذت بعض الدول فحص دخول المسافرين؛ فقد أظهرت الأدلة أن الفحص يمكن أن يغيب عن حالات مصابة.

منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإيكاو تدعو الدول إلى الالتزام بالأحكام الدولية بفحص المسافرين والبضائع
سبق

وجّهت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، دعوة إلى الحكومات والدول الأعضاء، إلى الالتزام بالمتطلبات الدولية لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلقة بالفحص الطبي للمسافرين والبضائع؛ وذلك في إطار الاستجابة لمكافحة وباء كوفيد ١٩.

ودعت إلى التنسيق بين سلطات الطيران والصحة، وإنشاء لجان وطنية للتيسير، تضم جميع الفئات ذات الصلة، مع مراعاة أن التعاون متعدد القطاعات أمر ضروري.

وشددت على الالتزام بمعايير الإيكاو الواردة في الملحق التاسع ذات الصلة بعمليات الشحن الجوي المستدام وسلسلة التوريد العالمية للشحن الجوي وتطبيق التدابير الإضافية المتعلقة بحالات الطوارئ الصحية التي تشمل الإسراع في الإفراج عن البضائع المنقولة جوًّا وتخليصها، والتركيز على استخدام تقنيات الفحص الحديثة للبضائع وغيرها من المعايير التي تنطبق على دخول ومغادرة وعبور الطائرات المشاركة في رحلات الإغاثة؛ مشيرة في هذا السياق إلى تنفيذ تدابير تيسير تلقي المساعدة، بما في ذلك توفير حقوق التحليق والهبوط والامتيازات والحصانات اللازمة لوحدات الإغاثة لتجنب التعطيل.

وقال أمين عام الإيكاو فانغ ليو، في بيان: إن هناك حاجة ملحّة لضمان استدامة سلسلة الإمداد العالمية للشحن الجوي، والحفاظ على توافر الأدوية والمعدات المهمة مثل أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة وغيرها من مواد النظافة والصحة التي تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بينما نفّذت بعض الدول فحص دخول المسافرين؛ فقد أظهرت الأدلة أن الفحص يمكن أن يغيب عن حالات مصابة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:32 AM

الإيكاو تدعو الدول إلى الالتزام بالأحكام الدولية بفحص المسافرين والبضائع

في إطار الاستجابة لمكافحة كوفيد ١٩.. شددت على تطبيق التدابير الإضافية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
158

وجّهت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، دعوة إلى الحكومات والدول الأعضاء، إلى الالتزام بالمتطلبات الدولية لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلقة بالفحص الطبي للمسافرين والبضائع؛ وذلك في إطار الاستجابة لمكافحة وباء كوفيد ١٩.

ودعت إلى التنسيق بين سلطات الطيران والصحة، وإنشاء لجان وطنية للتيسير، تضم جميع الفئات ذات الصلة، مع مراعاة أن التعاون متعدد القطاعات أمر ضروري.

وشددت على الالتزام بمعايير الإيكاو الواردة في الملحق التاسع ذات الصلة بعمليات الشحن الجوي المستدام وسلسلة التوريد العالمية للشحن الجوي وتطبيق التدابير الإضافية المتعلقة بحالات الطوارئ الصحية التي تشمل الإسراع في الإفراج عن البضائع المنقولة جوًّا وتخليصها، والتركيز على استخدام تقنيات الفحص الحديثة للبضائع وغيرها من المعايير التي تنطبق على دخول ومغادرة وعبور الطائرات المشاركة في رحلات الإغاثة؛ مشيرة في هذا السياق إلى تنفيذ تدابير تيسير تلقي المساعدة، بما في ذلك توفير حقوق التحليق والهبوط والامتيازات والحصانات اللازمة لوحدات الإغاثة لتجنب التعطيل.

وقال أمين عام الإيكاو فانغ ليو، في بيان: إن هناك حاجة ملحّة لضمان استدامة سلسلة الإمداد العالمية للشحن الجوي، والحفاظ على توافر الأدوية والمعدات المهمة مثل أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة وغيرها من مواد النظافة والصحة التي تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بينما نفّذت بعض الدول فحص دخول المسافرين؛ فقد أظهرت الأدلة أن الفحص يمكن أن يغيب عن حالات مصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,901
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,981

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة