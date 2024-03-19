الإيكاو تدعو الدول إلى الالتزام بالأحكام الدولية بفحص المسافرين والبضائع

في إطار الاستجابة لمكافحة كوفيد ١٩.. شددت على تطبيق التدابير الإضافية

وجّهت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، دعوة إلى الحكومات والدول الأعضاء، إلى الالتزام بالمتطلبات الدولية لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلقة بالفحص الطبي للمسافرين والبضائع؛ وذلك في إطار الاستجابة لمكافحة وباء كوفيد ١٩.

ودعت إلى التنسيق بين سلطات الطيران والصحة، وإنشاء لجان وطنية للتيسير، تضم جميع الفئات ذات الصلة، مع مراعاة أن التعاون متعدد القطاعات أمر ضروري.

وشددت على الالتزام بمعايير الإيكاو الواردة في الملحق التاسع ذات الصلة بعمليات الشحن الجوي المستدام وسلسلة التوريد العالمية للشحن الجوي وتطبيق التدابير الإضافية المتعلقة بحالات الطوارئ الصحية التي تشمل الإسراع في الإفراج عن البضائع المنقولة جوًّا وتخليصها، والتركيز على استخدام تقنيات الفحص الحديثة للبضائع وغيرها من المعايير التي تنطبق على دخول ومغادرة وعبور الطائرات المشاركة في رحلات الإغاثة؛ مشيرة في هذا السياق إلى تنفيذ تدابير تيسير تلقي المساعدة، بما في ذلك توفير حقوق التحليق والهبوط والامتيازات والحصانات اللازمة لوحدات الإغاثة لتجنب التعطيل.

وقال أمين عام الإيكاو فانغ ليو، في بيان: إن هناك حاجة ملحّة لضمان استدامة سلسلة الإمداد العالمية للشحن الجوي، والحفاظ على توافر الأدوية والمعدات المهمة مثل أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة وغيرها من مواد النظافة والصحة التي تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بينما نفّذت بعض الدول فحص دخول المسافرين؛ فقد أظهرت الأدلة أن الفحص يمكن أن يغيب عن حالات مصابة.