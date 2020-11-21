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شاهد.. أجواء ماطرة بالمدينة المنوّرة وتوجيهات الأمير حاضرة

توجيه مركز الأزمات والطوارئ بتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية

شهدت أجزاء متفرقة من #المدينة_المنوّرة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكان أمير منطقة #المدينة_المنوّرة #فيصل_بن_سلمان، قد وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتعامل مع الحالة المطرية على المنطقة ومحافظاتها، حيث تضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول #الأمطار وجريان #السيول؛ للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

ووجّه الأمير #مركز_الأزمات_والطوارئ بإمارة المنطقة، بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.

كما وجّه محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية لـ #الدفاع_المدني، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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شاهد.. أجواء ماطرة بالمدينة المنوّرة وتوجيهات الأمير حاضرة
سبق

شهدت أجزاء متفرقة من #المدينة_المنوّرة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكان أمير منطقة #المدينة_المنوّرة #فيصل_بن_سلمان، قد وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتعامل مع الحالة المطرية على المنطقة ومحافظاتها، حيث تضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول #الأمطار وجريان #السيول؛ للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

ووجّه الأمير #مركز_الأزمات_والطوارئ بإمارة المنطقة، بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.

كما وجّه محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية لـ #الدفاع_المدني، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
11:06 AM

شاهد.. أجواء ماطرة بالمدينة المنوّرة وتوجيهات الأمير حاضرة

توجيه مركز الأزمات والطوارئ بتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت أجزاء متفرقة من #المدينة_المنوّرة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكان أمير منطقة #المدينة_المنوّرة #فيصل_بن_سلمان، قد وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتعامل مع الحالة المطرية على المنطقة ومحافظاتها، حيث تضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول #الأمطار وجريان #السيول؛ للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

ووجّه الأمير #مركز_الأزمات_والطوارئ بإمارة المنطقة، بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.

كما وجّه محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية لـ #الدفاع_المدني، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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