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فرسان السعودية يتنافسون في بطولة "سفاري بقيق" لالتقاط الأوتاد

البطولة تقام بتنظيم لجنة التنمية السياحية وبمشاركة الجهات الأمنية

انطلقت، أمس الأربعاء، بطولة سفاري بقيق لالتقاط الأوتاد، على كأس سفاري بقيق تحت رعاية الإتحاد السعودي للفروسية، التي تقام ضمن مهرجان سفاري بقيق، المقام خلال إجازة منتصف العام، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وتنظم هذا الحدث، لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وقد جمعت البطولة بين المسابقة واستعراضات الفرسان السعوديين بالمهارة التي يمتلكونها في الفروسية ورياضة التقاط الأوتاد، بمشاركة عدد كبير من الفرسان السعوديين.

وكشف المشرف على مسابقات الفروسية في المهرجان راشد المري، أن البطولة ظهرت منذ انطلاقتها بتنافس قوي من المشاركين البارعين الذين يملكون مهارة عالية أبهرت الحضور.

وأشار إلى أن فعاليات الفروسية في هذا الموسم متنوعة وشاملة على العديد من المسابقات والاستعراض الذي اعجب الكثيرين من المهتمين بهذه الرياضة بشكل خاص وزوار المهرجان بشكل عام.

وقال "المري": مسابقات الفروسية تشمل التقاط الأوتاد وكذلك مسابقة السيف والرمح، وتشارك فيها ثلاث فئات؛ وهي: الفردي، والجماعي، والمعلقات، وهي رياضة آبائنا وأجدادنا وتراثنا، ونتشرف بها في كل مهرجان أو بطولة.

سفاري بقيق لالتقاط الأوتاد سفاري بقيق الإتحاد السعودي للفروسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرسان السعودية يتنافسون في بطولة "سفاري بقيق" لالتقاط الأوتاد
سبق

انطلقت، أمس الأربعاء، بطولة سفاري بقيق لالتقاط الأوتاد، على كأس سفاري بقيق تحت رعاية الإتحاد السعودي للفروسية، التي تقام ضمن مهرجان سفاري بقيق، المقام خلال إجازة منتصف العام، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وتنظم هذا الحدث، لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وقد جمعت البطولة بين المسابقة واستعراضات الفرسان السعوديين بالمهارة التي يمتلكونها في الفروسية ورياضة التقاط الأوتاد، بمشاركة عدد كبير من الفرسان السعوديين.

وكشف المشرف على مسابقات الفروسية في المهرجان راشد المري، أن البطولة ظهرت منذ انطلاقتها بتنافس قوي من المشاركين البارعين الذين يملكون مهارة عالية أبهرت الحضور.

وأشار إلى أن فعاليات الفروسية في هذا الموسم متنوعة وشاملة على العديد من المسابقات والاستعراض الذي اعجب الكثيرين من المهتمين بهذه الرياضة بشكل خاص وزوار المهرجان بشكل عام.

وقال "المري": مسابقات الفروسية تشمل التقاط الأوتاد وكذلك مسابقة السيف والرمح، وتشارك فيها ثلاث فئات؛ وهي: الفردي، والجماعي، والمعلقات، وهي رياضة آبائنا وأجدادنا وتراثنا، ونتشرف بها في كل مهرجان أو بطولة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:03 PM

فرسان السعودية يتنافسون في بطولة "سفاري بقيق" لالتقاط الأوتاد

البطولة تقام بتنظيم لجنة التنمية السياحية وبمشاركة الجهات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، أمس الأربعاء، بطولة سفاري بقيق لالتقاط الأوتاد، على كأس سفاري بقيق تحت رعاية الإتحاد السعودي للفروسية، التي تقام ضمن مهرجان سفاري بقيق، المقام خلال إجازة منتصف العام، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وتنظم هذا الحدث، لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وقد جمعت البطولة بين المسابقة واستعراضات الفرسان السعوديين بالمهارة التي يمتلكونها في الفروسية ورياضة التقاط الأوتاد، بمشاركة عدد كبير من الفرسان السعوديين.

وكشف المشرف على مسابقات الفروسية في المهرجان راشد المري، أن البطولة ظهرت منذ انطلاقتها بتنافس قوي من المشاركين البارعين الذين يملكون مهارة عالية أبهرت الحضور.

وأشار إلى أن فعاليات الفروسية في هذا الموسم متنوعة وشاملة على العديد من المسابقات والاستعراض الذي اعجب الكثيرين من المهتمين بهذه الرياضة بشكل خاص وزوار المهرجان بشكل عام.

وقال "المري": مسابقات الفروسية تشمل التقاط الأوتاد وكذلك مسابقة السيف والرمح، وتشارك فيها ثلاث فئات؛ وهي: الفردي، والجماعي، والمعلقات، وهي رياضة آبائنا وأجدادنا وتراثنا، ونتشرف بها في كل مهرجان أو بطولة.

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