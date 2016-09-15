جماهير "الأهلي" تقذف مدربها بزجاجات المياه!

استقبلت جماهير النادي الأهلي، دخول اللاعب مصطفى بصاص لأرضية ملعب المباراة التي تجمع فريقها بالوحدة باستياء شديد.

وألقت الجماهير الأهلاوية الغاضبة بزجاجات المياه على مدرب فريقها برانكو ايفانكوفيتش في تعبير عن غضبها من التبديل ومن قراءته لسير المباراة.

وانتهت المباراة بخسارة الأهلي لثلاث نقاط جديدة في مسابقة الدوري إضافة إلى نقطتين أخريين في الجولة الأولى.

وسيكون مستقبل المدرب مع الفريق محفوفًا بالمخاطر بسبب تردي النتائج إذ من المتوقع إقالته في القريب وتعيين مدرب آخر .