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"الصحة" تطلق حملة توعوية للمسافرين

تحت شعار "سافر بصحة"

أطلقت وزارة الصحة حملتها التوعوية #سافر_بصحة، وذلك تزامناً مع بدء موسم الإجازة الصيفية، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي وثقافة المسافرين بأهم الإرشادات الصحية التي تساهم في تقليل المشاكل الصحية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.

وتطرقت الحملة التوعوية للجانب الغذائي؛ بهدف تجنّب التسمم الغذائي، وذلك بالالتزام بغسل الفاكهة والخضراوات جيداً بالماء، والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة، وتجنب وضع الطعام خارج الثلاجة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي.

كما بينت "الصحة" جملة من التعليمات التي تخص الأطفال والاهتمام بهم خلال السفر، ومنها، الحرص على أخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر.

وشدّدت الوزارة على ضرورة معرفة الأمراض المنتشرة في البلد المقصود، وحدوث الإصابات، لذلك فإن التحصين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطات العامة من الضروريات قبل وأثناء وبعد السفر إلى أنحاء مختلفة من العالم.

وتضمنت حملة #سافر_بصحة إرشادات عامة، توضح أن بعض الأمراض لا يتوفر لها لقاح، لذلك ينصح باتخاذ عدد من الاحتياطات، مع أهمية استخدام الأدوية التي يصفها الطبيب في حال ظهرت على المسافر أي أعراض مرضية.

كما دعت "الصحة" عموم المسافرين إلى توفير حقيبة صحية في السفر؛ لتجنب المخاطر الصحية التي قد تواجه المسافر في أي مكان، خصوصاً في البلدان النامية، أو البلدان التي لا تتوافر فيها الأدوية الكافية، مشيرة إلى أهمية أن تشمل الحقيبة الإسعافية على جهاز قياس الحرارة، واقٍ من أشعة الشمس، سدادات لحماية ضغط الأذن، ملقط صغير، لاصق جروح، غسول العين (محلول ملحي).

كما نصحت "الصحة" بزيارة الطبيب من 4-6 أسابيع قبل السفر وخصوصاً الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاعاقة الجسدية.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تطلق حملة توعوية للمسافرين
سبق

أطلقت وزارة الصحة حملتها التوعوية #سافر_بصحة، وذلك تزامناً مع بدء موسم الإجازة الصيفية، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي وثقافة المسافرين بأهم الإرشادات الصحية التي تساهم في تقليل المشاكل الصحية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.

وتطرقت الحملة التوعوية للجانب الغذائي؛ بهدف تجنّب التسمم الغذائي، وذلك بالالتزام بغسل الفاكهة والخضراوات جيداً بالماء، والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة، وتجنب وضع الطعام خارج الثلاجة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي.

كما بينت "الصحة" جملة من التعليمات التي تخص الأطفال والاهتمام بهم خلال السفر، ومنها، الحرص على أخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر.

وشدّدت الوزارة على ضرورة معرفة الأمراض المنتشرة في البلد المقصود، وحدوث الإصابات، لذلك فإن التحصين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطات العامة من الضروريات قبل وأثناء وبعد السفر إلى أنحاء مختلفة من العالم.

وتضمنت حملة #سافر_بصحة إرشادات عامة، توضح أن بعض الأمراض لا يتوفر لها لقاح، لذلك ينصح باتخاذ عدد من الاحتياطات، مع أهمية استخدام الأدوية التي يصفها الطبيب في حال ظهرت على المسافر أي أعراض مرضية.

كما دعت "الصحة" عموم المسافرين إلى توفير حقيبة صحية في السفر؛ لتجنب المخاطر الصحية التي قد تواجه المسافر في أي مكان، خصوصاً في البلدان النامية، أو البلدان التي لا تتوافر فيها الأدوية الكافية، مشيرة إلى أهمية أن تشمل الحقيبة الإسعافية على جهاز قياس الحرارة، واقٍ من أشعة الشمس، سدادات لحماية ضغط الأذن، ملقط صغير، لاصق جروح، غسول العين (محلول ملحي).

كما نصحت "الصحة" بزيارة الطبيب من 4-6 أسابيع قبل السفر وخصوصاً الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاعاقة الجسدية.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:17 PM

"الصحة" تطلق حملة توعوية للمسافرين

تحت شعار "سافر بصحة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
864

أطلقت وزارة الصحة حملتها التوعوية #سافر_بصحة، وذلك تزامناً مع بدء موسم الإجازة الصيفية، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي وثقافة المسافرين بأهم الإرشادات الصحية التي تساهم في تقليل المشاكل الصحية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.

وتطرقت الحملة التوعوية للجانب الغذائي؛ بهدف تجنّب التسمم الغذائي، وذلك بالالتزام بغسل الفاكهة والخضراوات جيداً بالماء، والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة، وتجنب وضع الطعام خارج الثلاجة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي.

كما بينت "الصحة" جملة من التعليمات التي تخص الأطفال والاهتمام بهم خلال السفر، ومنها، الحرص على أخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر.

وشدّدت الوزارة على ضرورة معرفة الأمراض المنتشرة في البلد المقصود، وحدوث الإصابات، لذلك فإن التحصين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطات العامة من الضروريات قبل وأثناء وبعد السفر إلى أنحاء مختلفة من العالم.

وتضمنت حملة #سافر_بصحة إرشادات عامة، توضح أن بعض الأمراض لا يتوفر لها لقاح، لذلك ينصح باتخاذ عدد من الاحتياطات، مع أهمية استخدام الأدوية التي يصفها الطبيب في حال ظهرت على المسافر أي أعراض مرضية.

كما دعت "الصحة" عموم المسافرين إلى توفير حقيبة صحية في السفر؛ لتجنب المخاطر الصحية التي قد تواجه المسافر في أي مكان، خصوصاً في البلدان النامية، أو البلدان التي لا تتوافر فيها الأدوية الكافية، مشيرة إلى أهمية أن تشمل الحقيبة الإسعافية على جهاز قياس الحرارة، واقٍ من أشعة الشمس، سدادات لحماية ضغط الأذن، ملقط صغير، لاصق جروح، غسول العين (محلول ملحي).

كما نصحت "الصحة" بزيارة الطبيب من 4-6 أسابيع قبل السفر وخصوصاً الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاعاقة الجسدية.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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