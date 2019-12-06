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كأس الملك: النصر يتجاوز البكيرية برباعية

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه في دور الـ32 على فريق البكيرية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأنهى النصر الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف حمل توقيع عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف النصر ثلاثة أهداف عن طريق بيتروس وجوليانو وامرابط في الدقائق 48 ،49، 64.

وسجل هدف البكيرية الوحيد عبدالله الغامدي في الدقيقة 87.

كأس الملك النصر نادي البكيرية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك: النصر يتجاوز البكيرية برباعية
سبق

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه في دور الـ32 على فريق البكيرية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأنهى النصر الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف حمل توقيع عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف النصر ثلاثة أهداف عن طريق بيتروس وجوليانو وامرابط في الدقائق 48 ،49، 64.

وسجل هدف البكيرية الوحيد عبدالله الغامدي في الدقيقة 87.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
10:01 PM

كأس الملك: النصر يتجاوز البكيرية برباعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه في دور الـ32 على فريق البكيرية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأنهى النصر الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف حمل توقيع عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف النصر ثلاثة أهداف عن طريق بيتروس وجوليانو وامرابط في الدقائق 48 ،49، 64.

وسجل هدف البكيرية الوحيد عبدالله الغامدي في الدقيقة 87.

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