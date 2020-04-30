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انقلاب ناقلة بترول بـ"عقبة الجوة" يتسبب في احتراقها وإصابة سائقها الباكستاني

رجال الدفاع المدني بسراة عبيدة باشروا الحادث ونجحوا في إخماد النيران

باشر رجال الدفاع المدني بسراة عبيدة مساء الليلة، وتحديدًا عند الساعة الـ١٨:٣٣، بلاغًا عن وقوع حادث حريق في ناقلة وقود بعقبة الجوة. وفي الحال تم نقل الفِرق اللازمة، وبالوصول وُجد أن الحالة عبارة عن حريق في ناقلة وقود (ديزل) نتيجة انقلابها.

وأضاف: جرى إخماد الحريق من قِبل الفِرق المشاركة، وتمركزت فرقة بالموقع حتى انتهاء أعمال سحب الناقلة. فيما نتج من الحادث إصابة السائق (باكستاني الجنسية) بحروق من الدرجة الثانية في الأطراف، وإصابات متفرقة؛ وتم نقله للمستشفى قبل وصول الفِرق.

وقد سُلِّم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

سراة عبيدة عقبة الجوة ناقلة وقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقلاب ناقلة بترول بـ"عقبة الجوة" يتسبب في احتراقها وإصابة سائقها الباكستاني
سبق

باشر رجال الدفاع المدني بسراة عبيدة مساء الليلة، وتحديدًا عند الساعة الـ١٨:٣٣، بلاغًا عن وقوع حادث حريق في ناقلة وقود بعقبة الجوة. وفي الحال تم نقل الفِرق اللازمة، وبالوصول وُجد أن الحالة عبارة عن حريق في ناقلة وقود (ديزل) نتيجة انقلابها.

وأضاف: جرى إخماد الحريق من قِبل الفِرق المشاركة، وتمركزت فرقة بالموقع حتى انتهاء أعمال سحب الناقلة. فيما نتج من الحادث إصابة السائق (باكستاني الجنسية) بحروق من الدرجة الثانية في الأطراف، وإصابات متفرقة؛ وتم نقله للمستشفى قبل وصول الفِرق.

وقد سُلِّم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:26 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:43 AM

انقلاب ناقلة بترول بـ"عقبة الجوة" يتسبب في احتراقها وإصابة سائقها الباكستاني

رجال الدفاع المدني بسراة عبيدة باشروا الحادث ونجحوا في إخماد النيران

A A A
محمد طيران - عسير
1
1,975

باشر رجال الدفاع المدني بسراة عبيدة مساء الليلة، وتحديدًا عند الساعة الـ١٨:٣٣، بلاغًا عن وقوع حادث حريق في ناقلة وقود بعقبة الجوة. وفي الحال تم نقل الفِرق اللازمة، وبالوصول وُجد أن الحالة عبارة عن حريق في ناقلة وقود (ديزل) نتيجة انقلابها.

وأضاف: جرى إخماد الحريق من قِبل الفِرق المشاركة، وتمركزت فرقة بالموقع حتى انتهاء أعمال سحب الناقلة. فيما نتج من الحادث إصابة السائق (باكستاني الجنسية) بحروق من الدرجة الثانية في الأطراف، وإصابات متفرقة؛ وتم نقله للمستشفى قبل وصول الفِرق.

وقد سُلِّم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

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