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"التليدي": حِلم "الرياض" نفد.. وإساءات ومخدرات "حزب الله" الإيراني تتحدث

قال إن حديث "قرداحي" بأحد البرامج كان القشة التي قصمت ظهر البعير

قال المحلل السياسي يحيى التليدي: لم يعد غريبًا أن نشاهد ممارسات أو تصريحات عدائية تجاه السعودية على لسان بعض مسؤولي حكومة حزب الله في لبنان. مؤكدًا أنه قبل أشهر قليلة أساء وزير الخارجية شربل وهبة، وبعدها تم استهداف السعودية وشعبها الممنهج بمخدرات حزب الله، ومع ذلك تعاملت الرياض بحِلمها المعهود تجاه هذه الممارسات العدائية.

وتفصيلاً، أوضح "التليدي" لـ"سبق": حديث الوزير اللبناني المستجد جورج قرداحي في أحد البرامج الشبابية كان القشة التي قصمت ظهر البعير حين وصف عمليات التحالف العربي في اليمن بأنها "اعتداء"، وأن "إطلاق الحوثي صواريخه على السعودية دفاع عن النفس"!

وأضاف: "بلا شك، قرداحي اختار لنفسه أن يكون متحدثًا لميليشيات الحوثي، أو بوقًا لحزب الله حتى وإن كانت تبعات ذلك وبالاً على دولته، وضد مصالح الشعب اللبناني".

واستدرك: "القرار السعودي الحازم باستدعاء السفير السعودي، ووقف الواردات اللبنانية كافة، لا يستهدف الشعب اللبناني إطلاقًا؛ فالدعم السعودي للشعب اللبناني تتحدث عنه الأرقام على مدى عقود ضمن دعم السعودية لاستقرار الدول العربية وتنميتها".

وزاد: "اليوم الوضع مختلف؛ فلبنان بات مصدر حرب مباشرة ضد السعودية حكومة وشعبًا، وأي دولة في العالم تعتبر أمنها وشعبها أولوية قصوى، لا يمكن تجاوزها. ومن وضع هذا الخيار بين مصلحة السعودية وأمنها وشعبها ومصلحة الشعب اللبناني هو حزب الله الإيراني، ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف ما يجنيه عليه حزب نصر الله في الحاضر والمستقبل".

واختتم: "لم يعد ممكنًا التعامل مع لبنان كدولة يختطفها حزب الله التابع لإيران، التي تفننت في معاداة الجميع، وعزل نفسها عن محيطها العربي، فلم يبق أحدٌ يريد أن يضع يده في يد وكلاء إيران، ولا حل مع لبنان نصر الله إلا برفع اليد عنه، وتركه في غياهب الجب حتى يعود بلدًا طبيعيًّا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التليدي": حِلم "الرياض" نفد.. وإساءات ومخدرات "حزب الله" الإيراني تتحدث
سبق

قال المحلل السياسي يحيى التليدي: لم يعد غريبًا أن نشاهد ممارسات أو تصريحات عدائية تجاه السعودية على لسان بعض مسؤولي حكومة حزب الله في لبنان. مؤكدًا أنه قبل أشهر قليلة أساء وزير الخارجية شربل وهبة، وبعدها تم استهداف السعودية وشعبها الممنهج بمخدرات حزب الله، ومع ذلك تعاملت الرياض بحِلمها المعهود تجاه هذه الممارسات العدائية.

وتفصيلاً، أوضح "التليدي" لـ"سبق": حديث الوزير اللبناني المستجد جورج قرداحي في أحد البرامج الشبابية كان القشة التي قصمت ظهر البعير حين وصف عمليات التحالف العربي في اليمن بأنها "اعتداء"، وأن "إطلاق الحوثي صواريخه على السعودية دفاع عن النفس"!

وأضاف: "بلا شك، قرداحي اختار لنفسه أن يكون متحدثًا لميليشيات الحوثي، أو بوقًا لحزب الله حتى وإن كانت تبعات ذلك وبالاً على دولته، وضد مصالح الشعب اللبناني".

واستدرك: "القرار السعودي الحازم باستدعاء السفير السعودي، ووقف الواردات اللبنانية كافة، لا يستهدف الشعب اللبناني إطلاقًا؛ فالدعم السعودي للشعب اللبناني تتحدث عنه الأرقام على مدى عقود ضمن دعم السعودية لاستقرار الدول العربية وتنميتها".

وزاد: "اليوم الوضع مختلف؛ فلبنان بات مصدر حرب مباشرة ضد السعودية حكومة وشعبًا، وأي دولة في العالم تعتبر أمنها وشعبها أولوية قصوى، لا يمكن تجاوزها. ومن وضع هذا الخيار بين مصلحة السعودية وأمنها وشعبها ومصلحة الشعب اللبناني هو حزب الله الإيراني، ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف ما يجنيه عليه حزب نصر الله في الحاضر والمستقبل".

واختتم: "لم يعد ممكنًا التعامل مع لبنان كدولة يختطفها حزب الله التابع لإيران، التي تفننت في معاداة الجميع، وعزل نفسها عن محيطها العربي، فلم يبق أحدٌ يريد أن يضع يده في يد وكلاء إيران، ولا حل مع لبنان نصر الله إلا برفع اليد عنه، وتركه في غياهب الجب حتى يعود بلدًا طبيعيًّا".

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
10:59 PM

"التليدي": حِلم "الرياض" نفد.. وإساءات ومخدرات "حزب الله" الإيراني تتحدث

قال إن حديث "قرداحي" بأحد البرامج كان القشة التي قصمت ظهر البعير

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بدر العتيبي - الرياض
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قال المحلل السياسي يحيى التليدي: لم يعد غريبًا أن نشاهد ممارسات أو تصريحات عدائية تجاه السعودية على لسان بعض مسؤولي حكومة حزب الله في لبنان. مؤكدًا أنه قبل أشهر قليلة أساء وزير الخارجية شربل وهبة، وبعدها تم استهداف السعودية وشعبها الممنهج بمخدرات حزب الله، ومع ذلك تعاملت الرياض بحِلمها المعهود تجاه هذه الممارسات العدائية.

وتفصيلاً، أوضح "التليدي" لـ"سبق": حديث الوزير اللبناني المستجد جورج قرداحي في أحد البرامج الشبابية كان القشة التي قصمت ظهر البعير حين وصف عمليات التحالف العربي في اليمن بأنها "اعتداء"، وأن "إطلاق الحوثي صواريخه على السعودية دفاع عن النفس"!

وأضاف: "بلا شك، قرداحي اختار لنفسه أن يكون متحدثًا لميليشيات الحوثي، أو بوقًا لحزب الله حتى وإن كانت تبعات ذلك وبالاً على دولته، وضد مصالح الشعب اللبناني".

واستدرك: "القرار السعودي الحازم باستدعاء السفير السعودي، ووقف الواردات اللبنانية كافة، لا يستهدف الشعب اللبناني إطلاقًا؛ فالدعم السعودي للشعب اللبناني تتحدث عنه الأرقام على مدى عقود ضمن دعم السعودية لاستقرار الدول العربية وتنميتها".

وزاد: "اليوم الوضع مختلف؛ فلبنان بات مصدر حرب مباشرة ضد السعودية حكومة وشعبًا، وأي دولة في العالم تعتبر أمنها وشعبها أولوية قصوى، لا يمكن تجاوزها. ومن وضع هذا الخيار بين مصلحة السعودية وأمنها وشعبها ومصلحة الشعب اللبناني هو حزب الله الإيراني، ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف ما يجنيه عليه حزب نصر الله في الحاضر والمستقبل".

واختتم: "لم يعد ممكنًا التعامل مع لبنان كدولة يختطفها حزب الله التابع لإيران، التي تفننت في معاداة الجميع، وعزل نفسها عن محيطها العربي، فلم يبق أحدٌ يريد أن يضع يده في يد وكلاء إيران، ولا حل مع لبنان نصر الله إلا برفع اليد عنه، وتركه في غياهب الجب حتى يعود بلدًا طبيعيًّا".

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