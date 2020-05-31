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مشهد الأنياب والأظافر .. لماذا دخلت نمرة وابنتها في صراع دموي؟

استسلمت إحداهما وخرجت خاضعة

تظهر هذه الصور المذهلة اللحظة التي حاصرت فيها نمرة شابة أمها، ودخلت في صراع دموي معها في حديقة غربي الهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اندلع القتال الشرس في منطقة خضراء مفتوحة في منتزه رانثامبوري الوطنية بولاية راجاستان غربي الهند.

وتنقل الصحيفة عن المصور الهندي براج بهات (61 عاماً) أن المعركة بين النمرة الشابة "سولاتانا" وأمها "نور" أستمرت لمدة 20 ثانية تقريباً.

وتظهر الصور المخالب والأنياب البارزة وكتل العضلات النافرة وهي تجسد القوة.

ويعتقد "بهات" أن النمرتين كانتا على الأرجح تقاتلان من أجل الهيمنة والسيطرة على الأرض.

ويقول "بهات": "ستظل هذه المعركة محفورة في ذاكرتي".

ويوضح قائلاً: "في كل المعارك بين الأم وأولادها، كنت أرى الأم تتفوق دائماً على صغارها وتحميهم، هذه المرة، رأيت شيئًا أدهشني! رأيت الابنة (سولاتانا) تلاحق الأم وتحاصرها، ونشبت المعركة، وأصابنا صوت زمخرتهما برهبة ما زلت أشعر بها".

وعن نتيجة المعركة، يقول: لم تصب الأم وابنتها في المعركة، فقد استسلمت الأم وخرجت خاضعة تاركة الأرض والنفوذ للابنة.

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مشهد الأنياب والأظافر .. لماذا دخلت نمرة وابنتها في صراع دموي؟
سبق

تظهر هذه الصور المذهلة اللحظة التي حاصرت فيها نمرة شابة أمها، ودخلت في صراع دموي معها في حديقة غربي الهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اندلع القتال الشرس في منطقة خضراء مفتوحة في منتزه رانثامبوري الوطنية بولاية راجاستان غربي الهند.

وتنقل الصحيفة عن المصور الهندي براج بهات (61 عاماً) أن المعركة بين النمرة الشابة "سولاتانا" وأمها "نور" أستمرت لمدة 20 ثانية تقريباً.

وتظهر الصور المخالب والأنياب البارزة وكتل العضلات النافرة وهي تجسد القوة.

ويعتقد "بهات" أن النمرتين كانتا على الأرجح تقاتلان من أجل الهيمنة والسيطرة على الأرض.

ويقول "بهات": "ستظل هذه المعركة محفورة في ذاكرتي".

ويوضح قائلاً: "في كل المعارك بين الأم وأولادها، كنت أرى الأم تتفوق دائماً على صغارها وتحميهم، هذه المرة، رأيت شيئًا أدهشني! رأيت الابنة (سولاتانا) تلاحق الأم وتحاصرها، ونشبت المعركة، وأصابنا صوت زمخرتهما برهبة ما زلت أشعر بها".

وعن نتيجة المعركة، يقول: لم تصب الأم وابنتها في المعركة، فقد استسلمت الأم وخرجت خاضعة تاركة الأرض والنفوذ للابنة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:59 PM
اخر تعديل
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:26 PM

مشهد الأنياب والأظافر .. لماذا دخلت نمرة وابنتها في صراع دموي؟

استسلمت إحداهما وخرجت خاضعة

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
8,763

تظهر هذه الصور المذهلة اللحظة التي حاصرت فيها نمرة شابة أمها، ودخلت في صراع دموي معها في حديقة غربي الهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اندلع القتال الشرس في منطقة خضراء مفتوحة في منتزه رانثامبوري الوطنية بولاية راجاستان غربي الهند.

وتنقل الصحيفة عن المصور الهندي براج بهات (61 عاماً) أن المعركة بين النمرة الشابة "سولاتانا" وأمها "نور" أستمرت لمدة 20 ثانية تقريباً.

وتظهر الصور المخالب والأنياب البارزة وكتل العضلات النافرة وهي تجسد القوة.

ويعتقد "بهات" أن النمرتين كانتا على الأرجح تقاتلان من أجل الهيمنة والسيطرة على الأرض.

ويقول "بهات": "ستظل هذه المعركة محفورة في ذاكرتي".

ويوضح قائلاً: "في كل المعارك بين الأم وأولادها، كنت أرى الأم تتفوق دائماً على صغارها وتحميهم، هذه المرة، رأيت شيئًا أدهشني! رأيت الابنة (سولاتانا) تلاحق الأم وتحاصرها، ونشبت المعركة، وأصابنا صوت زمخرتهما برهبة ما زلت أشعر بها".

وعن نتيجة المعركة، يقول: لم تصب الأم وابنتها في المعركة، فقد استسلمت الأم وخرجت خاضعة تاركة الأرض والنفوذ للابنة.

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