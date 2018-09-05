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بعد التنبيه المتقدم .. "مدني الباحة" يحذّر من مخاطر السيول

الحالة تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتستمر حتى العاشرة مساءً

حذّر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه المتقدم الوارد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, من هطول أمطار رعديّة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ويشمل التنبيه، الذي يبدأ من الساعة الواحدة من ظهر اليوم ويستمر إلى العاشرة مساءً، "مدينة الباحة وبلجرشي وبني كبير وريدان والمندق والأطاولة والأجزاء المجاورة لها".

ودعا المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول.

وشدّد على اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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بعد التنبيه المتقدم .. "مدني الباحة" يحذّر من مخاطر السيول
سبق

حذّر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه المتقدم الوارد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, من هطول أمطار رعديّة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ويشمل التنبيه، الذي يبدأ من الساعة الواحدة من ظهر اليوم ويستمر إلى العاشرة مساءً، "مدينة الباحة وبلجرشي وبني كبير وريدان والمندق والأطاولة والأجزاء المجاورة لها".

ودعا المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول.

وشدّد على اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:14 PM

بعد التنبيه المتقدم .. "مدني الباحة" يحذّر من مخاطر السيول

الحالة تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتستمر حتى العاشرة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
2
1,534

حذّر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه المتقدم الوارد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, من هطول أمطار رعديّة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ويشمل التنبيه، الذي يبدأ من الساعة الواحدة من ظهر اليوم ويستمر إلى العاشرة مساءً، "مدينة الباحة وبلجرشي وبني كبير وريدان والمندق والأطاولة والأجزاء المجاورة لها".

ودعا المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول.

وشدّد على اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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