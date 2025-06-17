"الغالبي" يختتم دورة "جرائم الوظيفة العامة"

أنهى مدير العلاقات العامة والإعلام والمركز الإعلامي بمحافظة محايل عسير، الزميل عبد الله أحمد الغالبي؛ دورة تدريبية بعنوان: "جرائم الوظيفة العامة".
يذكر أن الندوة عُقدت إلكترونيًا "عن بعد" في معهد الإدارة العامة.
أنهى مدير العلاقات العامة والإعلام والمركز الإعلامي بمحافظة محايل عسير، الزميل عبد الله أحمد الغالبي؛ دورة تدريبية بعنوان: "جرائم الوظيفة العامة".
يذكر أن الندوة عُقدت إلكترونيًا "عن بعد" في معهد الإدارة العامة.
أنهى مدير العلاقات العامة والإعلام والمركز الإعلامي بمحافظة محايل عسير، الزميل عبد الله أحمد الغالبي؛ دورة تدريبية بعنوان: "جرائم الوظيفة العامة".
يذكر أن الندوة عُقدت إلكترونيًا "عن بعد" في معهد الإدارة العامة.
أنهى مدير العلاقات العامة والإعلام والمركز الإعلامي بمحافظة محايل عسير، الزميل عبد الله أحمد الغالبي؛ دورة تدريبية بعنوان: "جرائم الوظيفة العامة".
يذكر أن الندوة عُقدت إلكترونيًا "عن بعد" في معهد الإدارة العامة.