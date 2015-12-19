مستشفى سليمان الحبيب يحصل على شهادة تميز من SRC الأمريكية

بعد اجتيازها لتقييم شامل ودقيق.. يستند إلى برامج عالمية لتعزيز سلامة وجودة الخدمات

نجحت وحدة المناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات المستشفى، بحصوله على شهادة التميز لمركز جراحة المناظير، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي من مركز الاعتماد والتميز الأمريكي SRC.

وقال صالح التركي المدير العام للمستشفى: إن الحصول على هذا الاعتماد من "SRC" الذي هو من أبرز المراكز الناشطة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية الجراحية عالميًّا؛ يعتبر نجاحًا ذا خصوصية، وشهادة على قدرة المستشفى على تقديم خدمات الجراحة بدرجة أمان عالية وجودة مطابقة لأعلى المعايير؛ لذلك نحن حقيقة سعداء وفخورون بهذا الإنجاز، الذي يُعد أيضًا اعترافًا دوليًّا بتطبيقنا لأعلى الضوابط وأفضل الممارسات.

وأضاف التركي أن المستشفى حقق هذا النجاح، بعد اجتيازه لعملية تقييم دقيقة وشاملة أجراها ممثلون عن "SRC" بعد مراجعة كل البرامج الطبية المتعلقة بالجراحات التي يتم إجراؤها بالمستشفى، بالإضافة إلى برامج التدريب المخصصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية.

وأضاف أن أهمية الاعتماد تعود إلى أنه يستند إلى برامج عالمية تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى، ويشكل كذلك ترجمة لرؤية المجموعة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة عالميًّا، وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات الطبية.

وختم التركي حديثه بالإشارة إلى أن المستشفى سيستفيد من برنامج اعتماد "SRC" مستقبلًا؛ لأن هذا البرنامج مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة، لتقديم رعاية متابعة عالية الجودة وطويلة الأجل، وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.

يُذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالريان حصل على الكثير من الجوائز والاعتمادات لمرات عديدة؛ أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.