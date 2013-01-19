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أمين الباحة يزور بلدية المخواة ويتعرف على مطالب الأهالي

اطّلع على سير العمل البلدي والمشاريع المنفّذة والجارية

زار أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ورئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي، ورئيس المجلس البلدي علي جمعان عبدالخبير؛ سوق الثلاثاء الشعبي، ووادي ضيان، وقرية سملقه، والطريق الدائري بمحافظة المخواة. ووقفوا على مطالب أهالي جبل شدا الأعلى، واطلعوا على أهم عوامل الجذب السياحي التي ينفرد بها الجبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي بمحافظة المخواة عبدالله علي الغامدي: جاءت زيارة الأمين للاطلاع على سير العمل البلدي، والمشاريع التي تم إنجازها وما تحتاجه المحافظة والمراكز من مشاريع مستقبلية والمشاريع الجاري تنفيذها، كما وقع عقد درء أخطار السيول بقيمة 29 مليوناً و990 ألف ريال.

وأضاف: استمع الأمين خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، للمطالب التي قدمها رئيس المجلس البلدي المتمثلة في دعم البلدية في مشاريع السفلتة والإنارة ومشاريع درء السيول والمباني الإدارية.

وقدم رئيس المجلس شكره للأمين على دعمه المستمر للمجلس والبلدية لكل ما يحقق خدمات للمحافظة ومراكزها.

بعد ذلك استقبل "السواط" المواطنين في مكتب رئيس البلدية واستمع لمطالبهم ووعد بالعمل على تلبية احتياجاتهم.

عقب ذلك قام أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ورئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي، ورئيس المجلس البلدي علي جمعان عبدالخبير، بزيارة جبل شدا الأعلى، وسوق الثلاثاء الشعبي، ووادي ضيان، وقرية سملقة، ومشروع درء السيول بقرية مليل، والطريق الدائري بمحافظة المخواة، ووقفوا على مطالب الأهالي.

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أمين الباحة يزور بلدية المخواة ويتعرف على مطالب الأهالي
سبق

زار أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ورئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي، ورئيس المجلس البلدي علي جمعان عبدالخبير؛ سوق الثلاثاء الشعبي، ووادي ضيان، وقرية سملقه، والطريق الدائري بمحافظة المخواة. ووقفوا على مطالب أهالي جبل شدا الأعلى، واطلعوا على أهم عوامل الجذب السياحي التي ينفرد بها الجبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي بمحافظة المخواة عبدالله علي الغامدي: جاءت زيارة الأمين للاطلاع على سير العمل البلدي، والمشاريع التي تم إنجازها وما تحتاجه المحافظة والمراكز من مشاريع مستقبلية والمشاريع الجاري تنفيذها، كما وقع عقد درء أخطار السيول بقيمة 29 مليوناً و990 ألف ريال.

وأضاف: استمع الأمين خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، للمطالب التي قدمها رئيس المجلس البلدي المتمثلة في دعم البلدية في مشاريع السفلتة والإنارة ومشاريع درء السيول والمباني الإدارية.

وقدم رئيس المجلس شكره للأمين على دعمه المستمر للمجلس والبلدية لكل ما يحقق خدمات للمحافظة ومراكزها.

بعد ذلك استقبل "السواط" المواطنين في مكتب رئيس البلدية واستمع لمطالبهم ووعد بالعمل على تلبية احتياجاتهم.

عقب ذلك قام أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ورئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي، ورئيس المجلس البلدي علي جمعان عبدالخبير، بزيارة جبل شدا الأعلى، وسوق الثلاثاء الشعبي، ووادي ضيان، وقرية سملقة، ومشروع درء السيول بقرية مليل، والطريق الدائري بمحافظة المخواة، ووقفوا على مطالب الأهالي.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
12:55 PM

أمين الباحة يزور بلدية المخواة ويتعرف على مطالب الأهالي

اطّلع على سير العمل البلدي والمشاريع المنفّذة والجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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زار أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ورئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي، ورئيس المجلس البلدي علي جمعان عبدالخبير؛ سوق الثلاثاء الشعبي، ووادي ضيان، وقرية سملقه، والطريق الدائري بمحافظة المخواة. ووقفوا على مطالب أهالي جبل شدا الأعلى، واطلعوا على أهم عوامل الجذب السياحي التي ينفرد بها الجبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي بمحافظة المخواة عبدالله علي الغامدي: جاءت زيارة الأمين للاطلاع على سير العمل البلدي، والمشاريع التي تم إنجازها وما تحتاجه المحافظة والمراكز من مشاريع مستقبلية والمشاريع الجاري تنفيذها، كما وقع عقد درء أخطار السيول بقيمة 29 مليوناً و990 ألف ريال.

وأضاف: استمع الأمين خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، للمطالب التي قدمها رئيس المجلس البلدي المتمثلة في دعم البلدية في مشاريع السفلتة والإنارة ومشاريع درء السيول والمباني الإدارية.

وقدم رئيس المجلس شكره للأمين على دعمه المستمر للمجلس والبلدية لكل ما يحقق خدمات للمحافظة ومراكزها.

بعد ذلك استقبل "السواط" المواطنين في مكتب رئيس البلدية واستمع لمطالبهم ووعد بالعمل على تلبية احتياجاتهم.

عقب ذلك قام أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ورئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي، ورئيس المجلس البلدي علي جمعان عبدالخبير، بزيارة جبل شدا الأعلى، وسوق الثلاثاء الشعبي، ووادي ضيان، وقرية سملقة، ومشروع درء السيول بقرية مليل، والطريق الدائري بمحافظة المخواة، ووقفوا على مطالب الأهالي.

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