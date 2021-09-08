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شرطة نجران تُطيح بمقيمَيْن سرقا مقتنيات ومتعلّقات شخصية من سيارتَيْن

استعادت المسروقات واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحالتهما إلى النيابة

صرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ أنّ المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصية من داخل مركبتَيّْن.

وقال "العشوي": تم توقيفهما واستعادة المسروقات، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

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شرطة نجران تُطيح بمقيمَيْن سرقا مقتنيات ومتعلّقات شخصية من سيارتَيْن
سبق

صرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ أنّ المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصية من داخل مركبتَيّْن.

وقال "العشوي": تم توقيفهما واستعادة المسروقات، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
01:15 PM

شرطة نجران تُطيح بمقيمَيْن سرقا مقتنيات ومتعلّقات شخصية من سيارتَيْن

استعادت المسروقات واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحالتهما إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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صرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ أنّ المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصية من داخل مركبتَيّْن.

وقال "العشوي": تم توقيفهما واستعادة المسروقات، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

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