النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": 49 ألف باحث وباحثة عن عمل توظفوا في القطاع الخاص

منذ بداية العام الجاري 2019م حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن توظيف 48.822 باحثًا وباحثة عن عمل منذ بداية العام الجاري (2019م) حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ10.933 شابًّا وشابة تَوَظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ8778 سعوديًّا وسعودية، ثم منطقة الرياض بـ7957 باحثًا وباحثة عن عمل توظفوا من خلال الفرع، جاء في عقبها فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ5753 شابًّا وشابة، ثم منطقة جازان بـ3392 شابًّا شابة.

وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2211 شابًّا وشابة؛ بينما أسهَمَ الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2033 سعوديًّا وسعودية؛ في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1903 مواطنين ومواطنات، وفرع منطقة القصيم بـ1765 سعوديًّا وسعودية، وفرع الصندوق في منطقة حائل بـ1195 شابًّا وشابة؛ فيما تَوَظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 سعوديًّا وسعودية، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 شابًّا وشابة، والحدود الشمالية 803 مواطنين ومواطنات.

ويقدم "هدف" برامج دعم تأهيل وتدريب، للباحثين والباحثات عن عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": 49 ألف باحث وباحثة عن عمل توظفوا في القطاع الخاص
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن توظيف 48.822 باحثًا وباحثة عن عمل منذ بداية العام الجاري (2019م) حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ10.933 شابًّا وشابة تَوَظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ8778 سعوديًّا وسعودية، ثم منطقة الرياض بـ7957 باحثًا وباحثة عن عمل توظفوا من خلال الفرع، جاء في عقبها فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ5753 شابًّا وشابة، ثم منطقة جازان بـ3392 شابًّا شابة.

وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2211 شابًّا وشابة؛ بينما أسهَمَ الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2033 سعوديًّا وسعودية؛ في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1903 مواطنين ومواطنات، وفرع منطقة القصيم بـ1765 سعوديًّا وسعودية، وفرع الصندوق في منطقة حائل بـ1195 شابًّا وشابة؛ فيما تَوَظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 سعوديًّا وسعودية، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 شابًّا وشابة، والحدود الشمالية 803 مواطنين ومواطنات.

ويقدم "هدف" برامج دعم تأهيل وتدريب، للباحثين والباحثات عن عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:22 AM

"هدف": 49 ألف باحث وباحثة عن عمل توظفوا في القطاع الخاص

منذ بداية العام الجاري 2019م حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
35

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن توظيف 48.822 باحثًا وباحثة عن عمل منذ بداية العام الجاري (2019م) حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ10.933 شابًّا وشابة تَوَظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ8778 سعوديًّا وسعودية، ثم منطقة الرياض بـ7957 باحثًا وباحثة عن عمل توظفوا من خلال الفرع، جاء في عقبها فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ5753 شابًّا وشابة، ثم منطقة جازان بـ3392 شابًّا شابة.

وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2211 شابًّا وشابة؛ بينما أسهَمَ الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2033 سعوديًّا وسعودية؛ في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1903 مواطنين ومواطنات، وفرع منطقة القصيم بـ1765 سعوديًّا وسعودية، وفرع الصندوق في منطقة حائل بـ1195 شابًّا وشابة؛ فيما تَوَظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 سعوديًّا وسعودية، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 شابًّا وشابة، والحدود الشمالية 803 مواطنين ومواطنات.

ويقدم "هدف" برامج دعم تأهيل وتدريب، للباحثين والباحثات عن عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,787
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,464
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,835
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,345

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة