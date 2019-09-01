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مدير تعليم جدة عن بداية العام الدراسي:  سلسة وناجحة

وصف مدير عام التعليم بمحافظة جدة، الدكتور سعد المسعودي، انطلاقة العام الدراسي بالسلسة والناجحة.

وقال إنها تتويج لجهود مُخلصة بُذلت من الجميع طيلة الفترة الماضية استعدادًا لهذه اللحظة التي تكللت ببداية جادة وقوية شهدتها جميع مداس تعليم جدة.

وهنأ "المسعودي"، خلال تدشينه صباح اليوم، الأحد، عددًا من برامج إدارة التوجيه والإرشاد وإشرافه المباشر على سير بداية العام الدراسي، جميع منسوبي ومنسوبات التعليم ببداية العام الدراسي.

وأكد أن ما لاحظه من بشاشة وحماس المعلمين وسعادة الطلاب بعودتهم للمدرسة يعكس حرص ووعي المجتمع وتحمل الجميع لمهامهم ومسؤولياتهم وحرصهم على رفعة وتنمية الوطن.

وأتى تدشين مدير عام التعليم، لبرامج إدارة التوجيه والإرشاد بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ومنها برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، تحت شعار "الخطوة الأولى" في اليوم الأول من العام الدراسي من مدرسة مزدلفة الابتدائية، حيث حضر مع الطلاب المستجدون جزءًا من فعالياته، إلى جانب بدء فعاليات أسبوع التهيئة الارشادية، وخدمة الهاتف الإرشادي، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية لطلاب وطالبات مدارس جدة.

وأوضح مساعد مدير إدارة التوجيه والإرشاد "بنين"، صالح الغامدي، أن برنامج الأسبوع التمهيدي يهدف لتكوين اتجاه إيجابي في نفس الطالب والطالبة نحو المدرسة وإكسابهم خبرة سارة تعزر حبها في نفوسهم، وكذلك تسهيل انتقال الطفل "تلميذ الصف الأول" من محيط الأسرة الذي ألفه وتربى فيه إلى بيئة المدرسة وأنظمتها بشكل تدريجي من خلال توفير جو يسوده الحب والاحترام ويشعره بالراحة والطمأنينة.

وفيما يتعلق ببرنامج التهيئة الإرشادية، قال "الغامدي"، إنها تشمل طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول والثاني الثانوي والطلاب والطالبات المستجدين والمنقولين بين المدارس، لتهيئة طلاب وطالبات المدرسة بشكل عام والمستجدين بشكل خاص لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل جدية وانضباط ويسعى من خلاله لتحقيق العديد من الأهداف التربوية والنفسية وكذلك الأكاديمية.

وأضاف أنه جرى أيضًا إطلاق خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم وجميع عناصر المجتمع المدرسي، ويتم خلالها التعرف على بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية، وكذلك التربوية والمهنية وتقديم كل الخدمات الإرشادية والعلاجية حيالها.

يُذكر أنه انتظم اليوم الأحد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، في مختلف المراحل الدراسية مع إطلالة العام الدراسي الجديد.

كما شهد تدشين 69 مدرسة للطفولة المبكرة وسط استعدادات وتهيئة مناسبة، حيث شارك جميع المشرفين والمشرفات التربويين، وكذلك قيادات الإدارة العامة للتعليم ومكاتب التعليم زملائهم في الميدان التعليمي الإشراف المباشر على سير العمل وانتظامه في اليوم الأول من العام الدراسي، لضمان جودة العمل وتقديم الدعم والخدمات اللازمة، فيما تنوعت برامج استقبال المدارس لطلابها وطالباتها من خلال فعاليات جاذبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم جدة عن بداية العام الدراسي:  سلسة وناجحة
سبق

وصف مدير عام التعليم بمحافظة جدة، الدكتور سعد المسعودي، انطلاقة العام الدراسي بالسلسة والناجحة.

وقال إنها تتويج لجهود مُخلصة بُذلت من الجميع طيلة الفترة الماضية استعدادًا لهذه اللحظة التي تكللت ببداية جادة وقوية شهدتها جميع مداس تعليم جدة.

وهنأ "المسعودي"، خلال تدشينه صباح اليوم، الأحد، عددًا من برامج إدارة التوجيه والإرشاد وإشرافه المباشر على سير بداية العام الدراسي، جميع منسوبي ومنسوبات التعليم ببداية العام الدراسي.

وأكد أن ما لاحظه من بشاشة وحماس المعلمين وسعادة الطلاب بعودتهم للمدرسة يعكس حرص ووعي المجتمع وتحمل الجميع لمهامهم ومسؤولياتهم وحرصهم على رفعة وتنمية الوطن.

وأتى تدشين مدير عام التعليم، لبرامج إدارة التوجيه والإرشاد بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ومنها برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، تحت شعار "الخطوة الأولى" في اليوم الأول من العام الدراسي من مدرسة مزدلفة الابتدائية، حيث حضر مع الطلاب المستجدون جزءًا من فعالياته، إلى جانب بدء فعاليات أسبوع التهيئة الارشادية، وخدمة الهاتف الإرشادي، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية لطلاب وطالبات مدارس جدة.

وأوضح مساعد مدير إدارة التوجيه والإرشاد "بنين"، صالح الغامدي، أن برنامج الأسبوع التمهيدي يهدف لتكوين اتجاه إيجابي في نفس الطالب والطالبة نحو المدرسة وإكسابهم خبرة سارة تعزر حبها في نفوسهم، وكذلك تسهيل انتقال الطفل "تلميذ الصف الأول" من محيط الأسرة الذي ألفه وتربى فيه إلى بيئة المدرسة وأنظمتها بشكل تدريجي من خلال توفير جو يسوده الحب والاحترام ويشعره بالراحة والطمأنينة.

وفيما يتعلق ببرنامج التهيئة الإرشادية، قال "الغامدي"، إنها تشمل طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول والثاني الثانوي والطلاب والطالبات المستجدين والمنقولين بين المدارس، لتهيئة طلاب وطالبات المدرسة بشكل عام والمستجدين بشكل خاص لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل جدية وانضباط ويسعى من خلاله لتحقيق العديد من الأهداف التربوية والنفسية وكذلك الأكاديمية.

وأضاف أنه جرى أيضًا إطلاق خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم وجميع عناصر المجتمع المدرسي، ويتم خلالها التعرف على بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية، وكذلك التربوية والمهنية وتقديم كل الخدمات الإرشادية والعلاجية حيالها.

يُذكر أنه انتظم اليوم الأحد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، في مختلف المراحل الدراسية مع إطلالة العام الدراسي الجديد.

كما شهد تدشين 69 مدرسة للطفولة المبكرة وسط استعدادات وتهيئة مناسبة، حيث شارك جميع المشرفين والمشرفات التربويين، وكذلك قيادات الإدارة العامة للتعليم ومكاتب التعليم زملائهم في الميدان التعليمي الإشراف المباشر على سير العمل وانتظامه في اليوم الأول من العام الدراسي، لضمان جودة العمل وتقديم الدعم والخدمات اللازمة، فيما تنوعت برامج استقبال المدارس لطلابها وطالباتها من خلال فعاليات جاذبة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
03:10 PM

مدير تعليم جدة عن بداية العام الدراسي:  سلسة وناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وصف مدير عام التعليم بمحافظة جدة، الدكتور سعد المسعودي، انطلاقة العام الدراسي بالسلسة والناجحة.

وقال إنها تتويج لجهود مُخلصة بُذلت من الجميع طيلة الفترة الماضية استعدادًا لهذه اللحظة التي تكللت ببداية جادة وقوية شهدتها جميع مداس تعليم جدة.

وهنأ "المسعودي"، خلال تدشينه صباح اليوم، الأحد، عددًا من برامج إدارة التوجيه والإرشاد وإشرافه المباشر على سير بداية العام الدراسي، جميع منسوبي ومنسوبات التعليم ببداية العام الدراسي.

وأكد أن ما لاحظه من بشاشة وحماس المعلمين وسعادة الطلاب بعودتهم للمدرسة يعكس حرص ووعي المجتمع وتحمل الجميع لمهامهم ومسؤولياتهم وحرصهم على رفعة وتنمية الوطن.

وأتى تدشين مدير عام التعليم، لبرامج إدارة التوجيه والإرشاد بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ومنها برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، تحت شعار "الخطوة الأولى" في اليوم الأول من العام الدراسي من مدرسة مزدلفة الابتدائية، حيث حضر مع الطلاب المستجدون جزءًا من فعالياته، إلى جانب بدء فعاليات أسبوع التهيئة الارشادية، وخدمة الهاتف الإرشادي، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية لطلاب وطالبات مدارس جدة.

وأوضح مساعد مدير إدارة التوجيه والإرشاد "بنين"، صالح الغامدي، أن برنامج الأسبوع التمهيدي يهدف لتكوين اتجاه إيجابي في نفس الطالب والطالبة نحو المدرسة وإكسابهم خبرة سارة تعزر حبها في نفوسهم، وكذلك تسهيل انتقال الطفل "تلميذ الصف الأول" من محيط الأسرة الذي ألفه وتربى فيه إلى بيئة المدرسة وأنظمتها بشكل تدريجي من خلال توفير جو يسوده الحب والاحترام ويشعره بالراحة والطمأنينة.

وفيما يتعلق ببرنامج التهيئة الإرشادية، قال "الغامدي"، إنها تشمل طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول والثاني الثانوي والطلاب والطالبات المستجدين والمنقولين بين المدارس، لتهيئة طلاب وطالبات المدرسة بشكل عام والمستجدين بشكل خاص لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل جدية وانضباط ويسعى من خلاله لتحقيق العديد من الأهداف التربوية والنفسية وكذلك الأكاديمية.

وأضاف أنه جرى أيضًا إطلاق خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم وجميع عناصر المجتمع المدرسي، ويتم خلالها التعرف على بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية، وكذلك التربوية والمهنية وتقديم كل الخدمات الإرشادية والعلاجية حيالها.

يُذكر أنه انتظم اليوم الأحد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، في مختلف المراحل الدراسية مع إطلالة العام الدراسي الجديد.

كما شهد تدشين 69 مدرسة للطفولة المبكرة وسط استعدادات وتهيئة مناسبة، حيث شارك جميع المشرفين والمشرفات التربويين، وكذلك قيادات الإدارة العامة للتعليم ومكاتب التعليم زملائهم في الميدان التعليمي الإشراف المباشر على سير العمل وانتظامه في اليوم الأول من العام الدراسي، لضمان جودة العمل وتقديم الدعم والخدمات اللازمة، فيما تنوعت برامج استقبال المدارس لطلابها وطالباتها من خلال فعاليات جاذبة.

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