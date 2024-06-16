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"مايكروسوفت" تحدد موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة

بعد أن أجّلت لأكثر من مرة وتأمل أن يحقق رواجًا كبيرًا

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية حددت موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة الذي أطلقت عليه "سرفس ديو".

وكانت مايكروسوفت قد أجّلت لأكثر من مرة، إطلاق هاتفها الذي تأمل أن يحقق رواجًا كبيرًا في عالم الهواتف القابلة للطي؛ خاصة وأنه يأتي بفكرة مختلفة تمامًا.

ورجّحت مصادر، لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن يتم إطلاق جهاز "مايكروسوفت سرفس ديو" في وقت مبكر من شهر يوليو المقبل.

ولن يعمل هاتف مايكروسوفت الجديد بنظام "ويندوز فون"؛ بل سيعتمد على نظام تشغيل "أندرويد" حتى يحقق الشعبية والرواج المتوقع.

وعجّلت الشركة الأمريكية بالإعلان عن هاتفها "سرفس ديو"، ليكون قبل إعلان شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن هاتفها القابل للطي "غلاكسي فولد 2"، والمتوقع أن يتم الكشف عنه يوم 5 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تعلن مايكروسوفت في وقت لاحق أيضًا، عن الإصدار الجديد من نظام تشغيلها الأشهَر في العالم للحواسيب المحمولة والشخصية "ويندوز 10 إكس".

شركة مايكروسوفت الأمريكية سرفس ديو

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تحدد موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية حددت موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة الذي أطلقت عليه "سرفس ديو".

وكانت مايكروسوفت قد أجّلت لأكثر من مرة، إطلاق هاتفها الذي تأمل أن يحقق رواجًا كبيرًا في عالم الهواتف القابلة للطي؛ خاصة وأنه يأتي بفكرة مختلفة تمامًا.

ورجّحت مصادر، لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن يتم إطلاق جهاز "مايكروسوفت سرفس ديو" في وقت مبكر من شهر يوليو المقبل.

ولن يعمل هاتف مايكروسوفت الجديد بنظام "ويندوز فون"؛ بل سيعتمد على نظام تشغيل "أندرويد" حتى يحقق الشعبية والرواج المتوقع.

وعجّلت الشركة الأمريكية بالإعلان عن هاتفها "سرفس ديو"، ليكون قبل إعلان شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن هاتفها القابل للطي "غلاكسي فولد 2"، والمتوقع أن يتم الكشف عنه يوم 5 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تعلن مايكروسوفت في وقت لاحق أيضًا، عن الإصدار الجديد من نظام تشغيلها الأشهَر في العالم للحواسيب المحمولة والشخصية "ويندوز 10 إكس".

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:15 PM

"مايكروسوفت" تحدد موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة

بعد أن أجّلت لأكثر من مرة وتأمل أن يحقق رواجًا كبيرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية حددت موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة الذي أطلقت عليه "سرفس ديو".

وكانت مايكروسوفت قد أجّلت لأكثر من مرة، إطلاق هاتفها الذي تأمل أن يحقق رواجًا كبيرًا في عالم الهواتف القابلة للطي؛ خاصة وأنه يأتي بفكرة مختلفة تمامًا.

ورجّحت مصادر، لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن يتم إطلاق جهاز "مايكروسوفت سرفس ديو" في وقت مبكر من شهر يوليو المقبل.

ولن يعمل هاتف مايكروسوفت الجديد بنظام "ويندوز فون"؛ بل سيعتمد على نظام تشغيل "أندرويد" حتى يحقق الشعبية والرواج المتوقع.

وعجّلت الشركة الأمريكية بالإعلان عن هاتفها "سرفس ديو"، ليكون قبل إعلان شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن هاتفها القابل للطي "غلاكسي فولد 2"، والمتوقع أن يتم الكشف عنه يوم 5 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تعلن مايكروسوفت في وقت لاحق أيضًا، عن الإصدار الجديد من نظام تشغيلها الأشهَر في العالم للحواسيب المحمولة والشخصية "ويندوز 10 إكس".

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