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"الموارد البشرية" تشارك في منتدى تحديات الجهات الحكومية بالاتجار بالأشخاص

استضافته الإمارات.. و"الحربي" يطرح ورقة عمل لعرض سياسات وبرامج الوزارة

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الدورة الثانية للمنتدى الحكومي، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية وعدة منظمات دولية أخرى، وبرئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش.

وقدم وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة عضو اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، سطام الحربي، ورقة عمل عرض فيها البرامج والسياسات التي قامت بها الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص.

واستعرضت الورقة جهود المملكة العربية السعودية مُمثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وأكد "الحربي" أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة العمل الجبري والاستغلال بالعمل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال برامج وسياسات مثل برنامج توثيق ورقمنه العقود وبرنامج حماية الأجور ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وتم عرض مبادرات الوزارة خلال فترة جائحة كورونا التي تم إطلاقها لدعم العاملين في القطاع الخاص.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تشارك في منتدى تحديات الجهات الحكومية بالاتجار بالأشخاص
سبق

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الدورة الثانية للمنتدى الحكومي، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية وعدة منظمات دولية أخرى، وبرئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش.

وقدم وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة عضو اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، سطام الحربي، ورقة عمل عرض فيها البرامج والسياسات التي قامت بها الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص.

واستعرضت الورقة جهود المملكة العربية السعودية مُمثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وأكد "الحربي" أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة العمل الجبري والاستغلال بالعمل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال برامج وسياسات مثل برنامج توثيق ورقمنه العقود وبرنامج حماية الأجور ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وتم عرض مبادرات الوزارة خلال فترة جائحة كورونا التي تم إطلاقها لدعم العاملين في القطاع الخاص.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
02:53 PM

"الموارد البشرية" تشارك في منتدى تحديات الجهات الحكومية بالاتجار بالأشخاص

استضافته الإمارات.. و"الحربي" يطرح ورقة عمل لعرض سياسات وبرامج الوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الدورة الثانية للمنتدى الحكومي، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية وعدة منظمات دولية أخرى، وبرئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش.

وقدم وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة عضو اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، سطام الحربي، ورقة عمل عرض فيها البرامج والسياسات التي قامت بها الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص.

واستعرضت الورقة جهود المملكة العربية السعودية مُمثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وأكد "الحربي" أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة العمل الجبري والاستغلال بالعمل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال برامج وسياسات مثل برنامج توثيق ورقمنه العقود وبرنامج حماية الأجور ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وتم عرض مبادرات الوزارة خلال فترة جائحة كورونا التي تم إطلاقها لدعم العاملين في القطاع الخاص.

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