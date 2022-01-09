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الخميس بعد المقبل.. الرياض تستضيف المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان

يستمر 3 أيام.. 50 متحدثًا محليًّا وعالميًّا و20 ورشة عمل

ينطلق يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 وحتى 22 من نفس الشهر، المؤتمرُ السعودي العالمي لطب الأسنان، بتنظيم من الجمعية السعودية لطب الأسنان.

ويقام المؤتمر بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، ويشهد نقاشات أكثر من ٥٠ متحدثًا محليًّا وعالميًّا، من خلال ٢٠ ورشة عمل و٥٠ محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة.

وتُقام الدورة الـ٣٣ من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة، ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية مع كل من الاتحاد العالمي لطب الأسنانFDI، والمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، وشركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

وسيستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

وسيسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء وكذلك الأكاديميين في مجال طب الأسنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخميس بعد المقبل.. الرياض تستضيف المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان
سبق

ينطلق يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 وحتى 22 من نفس الشهر، المؤتمرُ السعودي العالمي لطب الأسنان، بتنظيم من الجمعية السعودية لطب الأسنان.

ويقام المؤتمر بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، ويشهد نقاشات أكثر من ٥٠ متحدثًا محليًّا وعالميًّا، من خلال ٢٠ ورشة عمل و٥٠ محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة.

وتُقام الدورة الـ٣٣ من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة، ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية مع كل من الاتحاد العالمي لطب الأسنانFDI، والمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، وشركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

وسيستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

وسيسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء وكذلك الأكاديميين في مجال طب الأسنان.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:31 AM

الخميس بعد المقبل.. الرياض تستضيف المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان

يستمر 3 أيام.. 50 متحدثًا محليًّا وعالميًّا و20 ورشة عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 وحتى 22 من نفس الشهر، المؤتمرُ السعودي العالمي لطب الأسنان، بتنظيم من الجمعية السعودية لطب الأسنان.

ويقام المؤتمر بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، ويشهد نقاشات أكثر من ٥٠ متحدثًا محليًّا وعالميًّا، من خلال ٢٠ ورشة عمل و٥٠ محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة.

وتُقام الدورة الـ٣٣ من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة، ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية مع كل من الاتحاد العالمي لطب الأسنانFDI، والمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، وشركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

وسيستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

وسيسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء وكذلك الأكاديميين في مجال طب الأسنان.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

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