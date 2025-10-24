النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لصحتك.. هذا أفضل توقيت يومي لممارسة الرياضة وحرق الدهون

بعد إجراء دراسة على 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة

يتساءل الكثيرون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها حرق الدهون بشكل سريع خاصة لمن يعانون السمنة المفرطة.
وفي هذا الإطار كشف باحثون من جامعتي باث وبرمنغهام في بريطانيا، أن ممارسة التمرين الرياضي قبل الإفطار يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون.
جاء ذلك بعدما قام الفريق بدراسة شملت 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد، على مدى 6 أسابيع بعضهم مارس الرياضة قبل الإفطار والبعض الآخر بعده، في حين لم يغير عدد منهم من نمط حياته.
وبحسب ما أكده موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الـ" ميرور" البريطانية فقد كشف تحليل النتائج أن المشاركين الذين مارسوا التمرين الرياضي قبل الإفطار خسروا ضعف كمية الدهون مقارنة بالمجموعة التي مارست الرياضة بعد الإفطار.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير قد يرجع إلى مستويات الأنسولين عند الصباح، فعندما يصوم الأشخاص أثناء الليل، تكون مستويات الأنسولين لديهم منخفضة، ما يعني أنهم يستخدمون المزيد من الدهون كوقود للطاقة في الصباح الباكر.
ورغم ذلك وبحسب الدراسة فقد لاحظ الباحثون أن هذا التأثير اختُبر فقط لدى الرجال، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الشاملة للنساء، للتحقق من النتائج.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لصحتك.. هذا أفضل توقيت يومي لممارسة الرياضة وحرق الدهون
سبق

يتساءل الكثيرون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها حرق الدهون بشكل سريع خاصة لمن يعانون السمنة المفرطة.
وفي هذا الإطار كشف باحثون من جامعتي باث وبرمنغهام في بريطانيا، أن ممارسة التمرين الرياضي قبل الإفطار يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون.
جاء ذلك بعدما قام الفريق بدراسة شملت 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد، على مدى 6 أسابيع بعضهم مارس الرياضة قبل الإفطار والبعض الآخر بعده، في حين لم يغير عدد منهم من نمط حياته.
وبحسب ما أكده موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الـ" ميرور" البريطانية فقد كشف تحليل النتائج أن المشاركين الذين مارسوا التمرين الرياضي قبل الإفطار خسروا ضعف كمية الدهون مقارنة بالمجموعة التي مارست الرياضة بعد الإفطار.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير قد يرجع إلى مستويات الأنسولين عند الصباح، فعندما يصوم الأشخاص أثناء الليل، تكون مستويات الأنسولين لديهم منخفضة، ما يعني أنهم يستخدمون المزيد من الدهون كوقود للطاقة في الصباح الباكر.
ورغم ذلك وبحسب الدراسة فقد لاحظ الباحثون أن هذا التأثير اختُبر فقط لدى الرجال، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الشاملة للنساء، للتحقق من النتائج.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
08:49 PM

لصحتك.. هذا أفضل توقيت يومي لممارسة الرياضة وحرق الدهون

بعد إجراء دراسة على 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
36,795

يتساءل الكثيرون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها حرق الدهون بشكل سريع خاصة لمن يعانون السمنة المفرطة.
وفي هذا الإطار كشف باحثون من جامعتي باث وبرمنغهام في بريطانيا، أن ممارسة التمرين الرياضي قبل الإفطار يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون.
جاء ذلك بعدما قام الفريق بدراسة شملت 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد، على مدى 6 أسابيع بعضهم مارس الرياضة قبل الإفطار والبعض الآخر بعده، في حين لم يغير عدد منهم من نمط حياته.
وبحسب ما أكده موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الـ" ميرور" البريطانية فقد كشف تحليل النتائج أن المشاركين الذين مارسوا التمرين الرياضي قبل الإفطار خسروا ضعف كمية الدهون مقارنة بالمجموعة التي مارست الرياضة بعد الإفطار.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير قد يرجع إلى مستويات الأنسولين عند الصباح، فعندما يصوم الأشخاص أثناء الليل، تكون مستويات الأنسولين لديهم منخفضة، ما يعني أنهم يستخدمون المزيد من الدهون كوقود للطاقة في الصباح الباكر.
ورغم ذلك وبحسب الدراسة فقد لاحظ الباحثون أن هذا التأثير اختُبر فقط لدى الرجال، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الشاملة للنساء، للتحقق من النتائج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,166
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة