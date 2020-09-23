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"حورية الرويسان": 23 سبتمبر يوم تاريخي ورمز للوحدة والتلاحم

أكدت أن المرأة السعودية تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل بالعهد الزاهر

وصفت الأميرة حورية الرويسان والدة الأمير عبد الله بن منصور بن فهد آل سعود، تاريخ 23 سبتمبر بـ"التاريخي" واليوم المبارك، مشيرة إلى أن ذكرى توحيد الوطن خالدة، والاحتفاء باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب.

‏وأضافت: ذكرى الملحمة التاريخية التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي وحَّد الأرض والشعب وألف بين القلوب ونشر السلام ليكمل من بعده أبناؤه البررة الملوك المسيرة الخالدة.

‏وقالت: بهذه المناسبة الغالية أبعث تهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده؛ أمير التجديد الأمير محمد بن سلمان؛ لاهتمامهما بالمرأة السعودية؛ مما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل المحلية والعالمية، وبالإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل جهودهما المباركة وقراراتهما الحكيمة على كافة المجالات، لا سيما ما تحقق للمرأة السعودية التي نالت كافة حقوقها وزاد تمكينها من قِبل القيادة الحكيمة في جميع الأصعدة؛ مما أسهم في مشاركتها في بناء وطنها بعد توفير جميع مقومات النجاح لها، وبالتالي أثبتت للجميع جدارتها ومنافستها لسيدات العالم في جميع المجالات وتقلدها لأعلى المناصب القيادية كافة؛ لذا يحق لنا أن نحتفل ونفخر.

‏وختمت الأميرة حورية الرويسان: "فنحن بنات الوطن سعوديات نفخر ونعتز بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا ذكرى اليوم الوطني 90، ونجدد عهد الولاء والسمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة.. وكل عام ووطني بخير.

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"حورية الرويسان": 23 سبتمبر يوم تاريخي ورمز للوحدة والتلاحم
سبق

وصفت الأميرة حورية الرويسان والدة الأمير عبد الله بن منصور بن فهد آل سعود، تاريخ 23 سبتمبر بـ"التاريخي" واليوم المبارك، مشيرة إلى أن ذكرى توحيد الوطن خالدة، والاحتفاء باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب.

‏وأضافت: ذكرى الملحمة التاريخية التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي وحَّد الأرض والشعب وألف بين القلوب ونشر السلام ليكمل من بعده أبناؤه البررة الملوك المسيرة الخالدة.

‏وقالت: بهذه المناسبة الغالية أبعث تهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده؛ أمير التجديد الأمير محمد بن سلمان؛ لاهتمامهما بالمرأة السعودية؛ مما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل المحلية والعالمية، وبالإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل جهودهما المباركة وقراراتهما الحكيمة على كافة المجالات، لا سيما ما تحقق للمرأة السعودية التي نالت كافة حقوقها وزاد تمكينها من قِبل القيادة الحكيمة في جميع الأصعدة؛ مما أسهم في مشاركتها في بناء وطنها بعد توفير جميع مقومات النجاح لها، وبالتالي أثبتت للجميع جدارتها ومنافستها لسيدات العالم في جميع المجالات وتقلدها لأعلى المناصب القيادية كافة؛ لذا يحق لنا أن نحتفل ونفخر.

‏وختمت الأميرة حورية الرويسان: "فنحن بنات الوطن سعوديات نفخر ونعتز بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا ذكرى اليوم الوطني 90، ونجدد عهد الولاء والسمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة.. وكل عام ووطني بخير.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
06:18 PM

"حورية الرويسان": 23 سبتمبر يوم تاريخي ورمز للوحدة والتلاحم

أكدت أن المرأة السعودية تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل بالعهد الزاهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصفت الأميرة حورية الرويسان والدة الأمير عبد الله بن منصور بن فهد آل سعود، تاريخ 23 سبتمبر بـ"التاريخي" واليوم المبارك، مشيرة إلى أن ذكرى توحيد الوطن خالدة، والاحتفاء باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب.

‏وأضافت: ذكرى الملحمة التاريخية التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي وحَّد الأرض والشعب وألف بين القلوب ونشر السلام ليكمل من بعده أبناؤه البررة الملوك المسيرة الخالدة.

‏وقالت: بهذه المناسبة الغالية أبعث تهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده؛ أمير التجديد الأمير محمد بن سلمان؛ لاهتمامهما بالمرأة السعودية؛ مما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل المحلية والعالمية، وبالإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل جهودهما المباركة وقراراتهما الحكيمة على كافة المجالات، لا سيما ما تحقق للمرأة السعودية التي نالت كافة حقوقها وزاد تمكينها من قِبل القيادة الحكيمة في جميع الأصعدة؛ مما أسهم في مشاركتها في بناء وطنها بعد توفير جميع مقومات النجاح لها، وبالتالي أثبتت للجميع جدارتها ومنافستها لسيدات العالم في جميع المجالات وتقلدها لأعلى المناصب القيادية كافة؛ لذا يحق لنا أن نحتفل ونفخر.

‏وختمت الأميرة حورية الرويسان: "فنحن بنات الوطن سعوديات نفخر ونعتز بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا ذكرى اليوم الوطني 90، ونجدد عهد الولاء والسمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة.. وكل عام ووطني بخير.

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