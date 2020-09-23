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المسلماني يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة

قال: يعد نقلة نوعية سيكون له تأثير كبير في إيجاد قطاع منظّم وفاعل

رفع رئيس الهيئة العامة للمساحة المكلّف الدكتور بندر بن صالح المسلماني؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وأوضح الدكتور المسلماني؛ أن هذا التنظيم يُعد نقلة نوعية لتنظيم وتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وسيكون له تأثير كبير في إيجاد قطاع منظّم وفاعل، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بتنظيمها الجديد على تنظيم وتطوير هذا القطاع والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية، ورؤية المملكة 2030، لما يخدم الأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأكد أن هذا القرار يأتي استمراراً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم مستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ليقوم هذا القطاع بدوره لما للبيانات والمعلومات الجيومكانية من أهمية في دعم وتمكين القطاعات الأخرى والأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

بندر بن صالح المسلماني الهيئة العامة للمساحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسلماني يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة
سبق

رفع رئيس الهيئة العامة للمساحة المكلّف الدكتور بندر بن صالح المسلماني؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وأوضح الدكتور المسلماني؛ أن هذا التنظيم يُعد نقلة نوعية لتنظيم وتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وسيكون له تأثير كبير في إيجاد قطاع منظّم وفاعل، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بتنظيمها الجديد على تنظيم وتطوير هذا القطاع والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية، ورؤية المملكة 2030، لما يخدم الأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأكد أن هذا القرار يأتي استمراراً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم مستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ليقوم هذا القطاع بدوره لما للبيانات والمعلومات الجيومكانية من أهمية في دعم وتمكين القطاعات الأخرى والأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:15 PM

المسلماني يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة

قال: يعد نقلة نوعية سيكون له تأثير كبير في إيجاد قطاع منظّم وفاعل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس الهيئة العامة للمساحة المكلّف الدكتور بندر بن صالح المسلماني؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وأوضح الدكتور المسلماني؛ أن هذا التنظيم يُعد نقلة نوعية لتنظيم وتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وسيكون له تأثير كبير في إيجاد قطاع منظّم وفاعل، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بتنظيمها الجديد على تنظيم وتطوير هذا القطاع والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية، ورؤية المملكة 2030، لما يخدم الأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأكد أن هذا القرار يأتي استمراراً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم مستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ليقوم هذا القطاع بدوره لما للبيانات والمعلومات الجيومكانية من أهمية في دعم وتمكين القطاعات الأخرى والأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

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