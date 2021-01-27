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الجهني: حالة من الأتربة على هذه المناطق ارتدوا الكمامات

قال: تبدأ بعد الساعة العاشرة صباحاً وتصحب برياح نشطة

أكّد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني؛ أن حالة من الأتربة والغبار تضرب مناطق عدة، اليوم، وتبدأ من بعد العاشرة صباحاً وننصح بارتداء الكمامات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ما بعد الساعة العاشرة، صباح اليوم الأحد، من المتوقع نشاط الرياح بشكل كبير محملة بالغبار والأتربة على منطقة مكة المكرّمة وغرب الرياض والقصيم "يُنصح بارتداء الكمامات لمرضى الربو".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهني: حالة من الأتربة على هذه المناطق ارتدوا الكمامات
سبق

أكّد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني؛ أن حالة من الأتربة والغبار تضرب مناطق عدة، اليوم، وتبدأ من بعد العاشرة صباحاً وننصح بارتداء الكمامات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ما بعد الساعة العاشرة، صباح اليوم الأحد، من المتوقع نشاط الرياح بشكل كبير محملة بالغبار والأتربة على منطقة مكة المكرّمة وغرب الرياض والقصيم "يُنصح بارتداء الكمامات لمرضى الربو".

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:24 AM

الجهني: حالة من الأتربة على هذه المناطق ارتدوا الكمامات

قال: تبدأ بعد الساعة العاشرة صباحاً وتصحب برياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,593

أكّد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني؛ أن حالة من الأتربة والغبار تضرب مناطق عدة، اليوم، وتبدأ من بعد العاشرة صباحاً وننصح بارتداء الكمامات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ما بعد الساعة العاشرة، صباح اليوم الأحد، من المتوقع نشاط الرياح بشكل كبير محملة بالغبار والأتربة على منطقة مكة المكرّمة وغرب الرياض والقصيم "يُنصح بارتداء الكمامات لمرضى الربو".

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