النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع أكثر من 28 شخصاً إثر سقوط حافلة بجزيرة سومطرة الإندونيسية

سقطت في وادٍ عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة في وادٍ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.


وفي التفاصيل، أوضح قائد الشرطة المحلية دوللي جومارا أن الحادثة وقعت قبل منتصف ليل الاثنين بقليل في منطقة باجارالام بإقليم سومطرة الجنوبية، مرجحة أن عطل في كوابح الحافلة أدى إلى الحادثة.

وكانت الحافلة تمر عند منحنى حاد في قرية بيراهو ديبو في منطقة باجارالام عندما سقطت بواد عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع.

جزيرة سومطرة إندونيسيا قائد الشرطة المحلية دوللي جومارا سقوط حافلة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصرع أكثر من 28 شخصاً إثر سقوط حافلة بجزيرة سومطرة الإندونيسية
سبق

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة في وادٍ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.


وفي التفاصيل، أوضح قائد الشرطة المحلية دوللي جومارا أن الحادثة وقعت قبل منتصف ليل الاثنين بقليل في منطقة باجارالام بإقليم سومطرة الجنوبية، مرجحة أن عطل في كوابح الحافلة أدى إلى الحادثة.

وكانت الحافلة تمر عند منحنى حاد في قرية بيراهو ديبو في منطقة باجارالام عندما سقطت بواد عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:05 AM

مصرع أكثر من 28 شخصاً إثر سقوط حافلة بجزيرة سومطرة الإندونيسية

سقطت في وادٍ عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,125

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة في وادٍ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.


وفي التفاصيل، أوضح قائد الشرطة المحلية دوللي جومارا أن الحادثة وقعت قبل منتصف ليل الاثنين بقليل في منطقة باجارالام بإقليم سومطرة الجنوبية، مرجحة أن عطل في كوابح الحافلة أدى إلى الحادثة.

وكانت الحافلة تمر عند منحنى حاد في قرية بيراهو ديبو في منطقة باجارالام عندما سقطت بواد عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,760
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,456
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,823
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,321

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة