"تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء

"تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء
نظرًا لموجة الغبار المتوقع استمرارها
وجه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
الرياض
وزارة التعليم
تعليم الرياض
تعليق الدراسة
موجة الغبار
الغبار
جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة
"تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء
محمد البقمي
سبق
2020-02-25
وجه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:14 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:54 PM
"تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء
نظرًا لموجة الغبار المتوقع استمرارها
وجه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة