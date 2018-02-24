شاهد .. أمطار صباحية على "الدمام والمدينة وأملج والجوف والرس"

تفاوتت في معدل غزارتها وشملت مراكز وقرى عدة تابعة للمحافظات

هطلت، صباح اليوم، أمطار خفيفة على حاضرة الدمام وضواحيها، وشملت محافظات: "الخُبر، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، الخفجي، حفر الباطن، وشملت محافظة النعيرية وضواحيها".

كما هطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ متفرقة من منطقة المدينة المنوّرة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وهطلت صباح اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج، شملت المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها.

كما هطلت، مساء أمس، أمطار على منطقة الجوف، استمرت حتى فجر اليوم شملت مدينة "سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز زلوم وصوير والأضارع وخوعاء وعذفاء".

وفي الرس، هطلت صباح اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت عدداً من المراكز والقرى التابعة لها.