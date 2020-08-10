نادي سباقات الخيل يعلن استمرار تعليق جائزة المركز الأول بكأس السعودية

البالغ قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي

أعلن نادي سباق الخيل اليوم في بيان إلحاقي عن استمراره في تعليق جائزة المركز الأول فقط لكأس السعودية المقام بتاريخ 29 / 2 / 2020م الماضي على ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض حتى انتهاء التحقيقات في تلك القضية المتعلقة باستخدام مواد محظورة .

وأوضح النادي أنه إلحاقاً لبيانه بتاريخ 20/ 8/ 1441هــ الموافق 13/ 4/ 2020م بشأن قراره السابق بإيقاف صرف جوائز الشوط الثامن لكأس السعودية والمقام بتاريخ 29/ 2 /2020م على خلفية التحقيقات الخاصة بالجواد "Maximum security"والمدرب Jason Servis في القضية المرفوعة في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام المدرب لمواد محظورة لجواد تحت تدريبه، وبسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد 19-covid ولاستمرار التحقيق في هذه القضية من قبل الجهات المختصة في الولايات المتحدة ، وأهمية الأدلة لديها في تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح لاتخاذ القرار النهائي من قبل اللجان الفنية في سباقات الخيل، فقد قرر النادي استمراره في تعليق جائزة المركز الأول فقط لكأس السعودية المقام بتاريخ 29/ 2/ 2020م الماضي على ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض حتى انتهاء التحقيقات في تلك القضية، على أن يصرف جوائز الفائزين من المركز الثاني إلى المركز العاشر بشوط كأس السعودية خلال الفترة القادمة، منوهاً بأهمية استمرار هذه المنافسة في أجواء تحفظ لها عدالتها وأنظمتها وقوانينها ومكانتها العالمية.

وأكد النادي حرصه على سلامة جميع الجياد وأهمية تطبيق أنظمة ولوائح نادي سباقات الخيل (IFHA) المتوافقة مع أنظمة الاتحاد الدولي لسباقات الخيل لاسيما أن جائزة كأس السعودية تعد الأغلى على مستوى العالم حيث تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أمريكي، ونصيب الفائز بالمركز الأول 10 ملايين دولار أمريكي.