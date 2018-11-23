جثة بالمرحاض.. روسي يُنهي حياته في طائرة عائدة من مصر لبلاده

هبوط ونقل لقسم الأمتعة ومواصلة.. وأقرباء: ربما تفاقم المرض النفسي

عُثر في طائرة قامت برحلة جوية من شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية، على جثة روسي بالغ من العمر 48 عامًا.

هذا وقد عُثر على الجثة في مرحاض الطائرة، وحسب المعلومات الأولية فإن سبب وفاة الرجل هو الانتحار؛ بحسب "روسيا اليوم".

وهبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية S7 في مطار القاهرة؛ حيث تم نقل الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى سمارا.

وحسب مصدر في مطار "كوروموتش" في سمارا؛ فإن الطائرة التي وقعت فيها المأساة وصلت المطار الساعة 05:09 يوم 22 نوفمبر بدلًا من التوقيت المقرر وهو الساعة 23:55 يوم 21 نوفمبر، وحسب أقرباء الراحل فإنه كان يواجه مشاكل نفسية، وربما تفاقم المرض النفسي على متن الطائرة.