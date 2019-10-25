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البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة

جاء في الإعلان تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، مجوعة قرارات للحفاظ على السودان، وذلك خلال كلمة له اليوم.

وجاءت القرارات التي أعلنها البرهان؛ كالتالي:

1- إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

2- التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية.

3- تعليق العمل بالمواد الـ 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام.

4- حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه.

5- حل مجلس الوزراء.

6- إنهاء تكليف ولاة الولايات.

7- إعفاء وكلاء الوزارات.

8- يكلف المديرون العموميون بتسيير دولاب العمل.

9 - تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.

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البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة
سبق

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، مجوعة قرارات للحفاظ على السودان، وذلك خلال كلمة له اليوم.

وجاءت القرارات التي أعلنها البرهان؛ كالتالي:

1- إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

2- التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية.

3- تعليق العمل بالمواد الـ 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام.

4- حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه.

5- حل مجلس الوزراء.

6- إنهاء تكليف ولاة الولايات.

7- إعفاء وكلاء الوزارات.

8- يكلف المديرون العموميون بتسيير دولاب العمل.

9 - تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
01:26 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
07:16 PM

البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة

جاء في الإعلان تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,443

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، مجوعة قرارات للحفاظ على السودان، وذلك خلال كلمة له اليوم.

وجاءت القرارات التي أعلنها البرهان؛ كالتالي:

1- إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

2- التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية.

3- تعليق العمل بالمواد الـ 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام.

4- حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه.

5- حل مجلس الوزراء.

6- إنهاء تكليف ولاة الولايات.

7- إعفاء وكلاء الوزارات.

8- يكلف المديرون العموميون بتسيير دولاب العمل.

9 - تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.

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