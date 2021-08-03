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تفاصيل هاتفي جوجل "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" وتوقيت إطلاقهما

كشفت تسريبات صحفية، عن تفاصيل جديدة حول هاتفي جوجل المرتقبين "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" وتوقيت إطلاقهما إلى الأسواق العالمية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الهاتفين متوقع أن يتم إطلاقهما رسميًّا في هذا الخريف.

وأوضح التقرير أن أهم ما يميز هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، اعتمادهما على معالج جديد تمامًا من نوع "تنسور"، والذي سيوفر أداء مميزًا للهاتفين، بالإضافة إلى نظام الكاميرا الجديد كليًّا.

ويعمل معالج هاتفيْ جوجل الجديدين بمفهوم الذكاء الصناعي، ويشبه كثيرًا في مفهومه سلسلة معالجات "إيه" المستخدمة في هواتف "آيفون".

ورفضت جوجل الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول تلك المعالجات الجديدة، واكتفت بالقول إنها ستقدم مفهومًا مغايرًا تمامًا في استخدام الهواتف الذكية، وستجعلها أسرع وأذكى وأكثر أمانًا من ذي قبل.

ويدعم هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تقنيات الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، التي تتجاوز -على ما يبدو- كافة ما أطلقته جوجل من قبل.

وستستغل جوجل تلك التقنيات الذكية الجديدة في نظام الكاميرات الجديدة في هاتفيها؛ حيث يحتوي كليهما على نفس الكاميرات العريضة والواسعة للغاية، بنسبة تقريب تصل إلى 4 أضعاف، ولكن لم تكشف أيضًا عن تفاصيل تلك الكاميرات حتى الآن.

وقالت مصادر من داخل جوجل: إن كاميرات هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"؛ سيمكنها التقاط مقاطع فيديو بجودة مماثلة أو أفضل من كاميرات هاتف "آيفون 12 برو ماكس".

وسيتضمن هاتفا جوجل الجديدين، شاشة عرض محدثة؛ بحيث ستكون شاشة هاتف "بيكسل 6" مسطحة بتردد 90 هرتز؛ فيما ستكون شاشة "بيكسل 6 برو" منحنية بتردد 120 هرتز، وسيحتوي كليهما على كاميرا أمامية عبارة عن ثقب داخل الشاشة اللمسية.

وسيتم تزويد الهاتفين بإطار معدني غير لامع، وخلفية زجاجية ضد الكسر والخدش، محافظًا على فكرة هواتف "بيكسل" الشهيرة التي تكون عبارة عن مزيج من لونين.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تفاصيل هاتفي جوجل "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" وتوقيت إطلاقهما
سبق

كشفت تسريبات صحفية، عن تفاصيل جديدة حول هاتفي جوجل المرتقبين "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" وتوقيت إطلاقهما إلى الأسواق العالمية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الهاتفين متوقع أن يتم إطلاقهما رسميًّا في هذا الخريف.

وأوضح التقرير أن أهم ما يميز هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، اعتمادهما على معالج جديد تمامًا من نوع "تنسور"، والذي سيوفر أداء مميزًا للهاتفين، بالإضافة إلى نظام الكاميرا الجديد كليًّا.

ويعمل معالج هاتفيْ جوجل الجديدين بمفهوم الذكاء الصناعي، ويشبه كثيرًا في مفهومه سلسلة معالجات "إيه" المستخدمة في هواتف "آيفون".

ورفضت جوجل الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول تلك المعالجات الجديدة، واكتفت بالقول إنها ستقدم مفهومًا مغايرًا تمامًا في استخدام الهواتف الذكية، وستجعلها أسرع وأذكى وأكثر أمانًا من ذي قبل.

ويدعم هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تقنيات الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، التي تتجاوز -على ما يبدو- كافة ما أطلقته جوجل من قبل.

وستستغل جوجل تلك التقنيات الذكية الجديدة في نظام الكاميرات الجديدة في هاتفيها؛ حيث يحتوي كليهما على نفس الكاميرات العريضة والواسعة للغاية، بنسبة تقريب تصل إلى 4 أضعاف، ولكن لم تكشف أيضًا عن تفاصيل تلك الكاميرات حتى الآن.

وقالت مصادر من داخل جوجل: إن كاميرات هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"؛ سيمكنها التقاط مقاطع فيديو بجودة مماثلة أو أفضل من كاميرات هاتف "آيفون 12 برو ماكس".

وسيتضمن هاتفا جوجل الجديدين، شاشة عرض محدثة؛ بحيث ستكون شاشة هاتف "بيكسل 6" مسطحة بتردد 90 هرتز؛ فيما ستكون شاشة "بيكسل 6 برو" منحنية بتردد 120 هرتز، وسيحتوي كليهما على كاميرا أمامية عبارة عن ثقب داخل الشاشة اللمسية.

وسيتم تزويد الهاتفين بإطار معدني غير لامع، وخلفية زجاجية ضد الكسر والخدش، محافظًا على فكرة هواتف "بيكسل" الشهيرة التي تكون عبارة عن مزيج من لونين.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:34 PM

تفاصيل هاتفي جوجل "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" وتوقيت إطلاقهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات صحفية، عن تفاصيل جديدة حول هاتفي جوجل المرتقبين "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" وتوقيت إطلاقهما إلى الأسواق العالمية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الهاتفين متوقع أن يتم إطلاقهما رسميًّا في هذا الخريف.

وأوضح التقرير أن أهم ما يميز هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، اعتمادهما على معالج جديد تمامًا من نوع "تنسور"، والذي سيوفر أداء مميزًا للهاتفين، بالإضافة إلى نظام الكاميرا الجديد كليًّا.

ويعمل معالج هاتفيْ جوجل الجديدين بمفهوم الذكاء الصناعي، ويشبه كثيرًا في مفهومه سلسلة معالجات "إيه" المستخدمة في هواتف "آيفون".

ورفضت جوجل الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول تلك المعالجات الجديدة، واكتفت بالقول إنها ستقدم مفهومًا مغايرًا تمامًا في استخدام الهواتف الذكية، وستجعلها أسرع وأذكى وأكثر أمانًا من ذي قبل.

ويدعم هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تقنيات الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، التي تتجاوز -على ما يبدو- كافة ما أطلقته جوجل من قبل.

وستستغل جوجل تلك التقنيات الذكية الجديدة في نظام الكاميرات الجديدة في هاتفيها؛ حيث يحتوي كليهما على نفس الكاميرات العريضة والواسعة للغاية، بنسبة تقريب تصل إلى 4 أضعاف، ولكن لم تكشف أيضًا عن تفاصيل تلك الكاميرات حتى الآن.

وقالت مصادر من داخل جوجل: إن كاميرات هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"؛ سيمكنها التقاط مقاطع فيديو بجودة مماثلة أو أفضل من كاميرات هاتف "آيفون 12 برو ماكس".

وسيتضمن هاتفا جوجل الجديدين، شاشة عرض محدثة؛ بحيث ستكون شاشة هاتف "بيكسل 6" مسطحة بتردد 90 هرتز؛ فيما ستكون شاشة "بيكسل 6 برو" منحنية بتردد 120 هرتز، وسيحتوي كليهما على كاميرا أمامية عبارة عن ثقب داخل الشاشة اللمسية.

وسيتم تزويد الهاتفين بإطار معدني غير لامع، وخلفية زجاجية ضد الكسر والخدش، محافظًا على فكرة هواتف "بيكسل" الشهيرة التي تكون عبارة عن مزيج من لونين.

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