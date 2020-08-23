أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين
عدد الوفيات يرتفع إلى 2.998
سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.
وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".
الفلبين
فيروس كورونا الجديد
أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-23
سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.
وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
04:46 PM
أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين
عدد الوفيات يرتفع إلى 2.998
سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.
وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".