أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين

عدد الوفيات يرتفع إلى 2.998

سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".