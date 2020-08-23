النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين

عدد الوفيات يرتفع إلى 2.998

سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".

الفلبين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين
سبق

سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
04:46 PM

أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين

عدد الوفيات يرتفع إلى 2.998

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
310

سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,127
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,445
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,552
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة