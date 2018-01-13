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زيدان يواجه أتلتيكو بتشكيلة فالنسيا.. و"سيموني" يجري تغييراً واحداً

قبل نهائي السوبر الإسباني

قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن تشكيلة الفريق الذي سيواجه أتلتيكو مدريد مساء اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة " الجوهرة المشعة " لن يطرأ عليها تغيير عن مباراة نصف النهائي السابقة أمام فالنسيا.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفخال
الوسط: إيسكو - كروس - كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش
الهجوم: يوفيتش
أما دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، فقد أجرى تغييراً واحداً على التشكيل الذي تفوق على برشلونة في نصف النهائي
وحل خوسيه ماريا خيمينيز في قلب الدفاع بدلاً من ستيفان سافيتش.
وجاء تشكيل الأتليتي كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: لودي - خيمينيز - فيليبي - تريبيير
الوسط: ساؤول - هيريرا - بارتي - كوريا
الهجوم: فيليكس - موراتا.

زين الدين زيدان ريال مدريد كأس السوبر الإسباني أتليتيكو مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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زيدان يواجه أتلتيكو بتشكيلة فالنسيا.. و"سيموني" يجري تغييراً واحداً
سبق

قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن تشكيلة الفريق الذي سيواجه أتلتيكو مدريد مساء اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة " الجوهرة المشعة " لن يطرأ عليها تغيير عن مباراة نصف النهائي السابقة أمام فالنسيا.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفخال
الوسط: إيسكو - كروس - كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش
الهجوم: يوفيتش
أما دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، فقد أجرى تغييراً واحداً على التشكيل الذي تفوق على برشلونة في نصف النهائي
وحل خوسيه ماريا خيمينيز في قلب الدفاع بدلاً من ستيفان سافيتش.
وجاء تشكيل الأتليتي كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: لودي - خيمينيز - فيليبي - تريبيير
الوسط: ساؤول - هيريرا - بارتي - كوريا
الهجوم: فيليكس - موراتا.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:52 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:23 AM

زيدان يواجه أتلتيكو بتشكيلة فالنسيا.. و"سيموني" يجري تغييراً واحداً

قبل نهائي السوبر الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,478

قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن تشكيلة الفريق الذي سيواجه أتلتيكو مدريد مساء اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة " الجوهرة المشعة " لن يطرأ عليها تغيير عن مباراة نصف النهائي السابقة أمام فالنسيا.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفخال
الوسط: إيسكو - كروس - كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش
الهجوم: يوفيتش
أما دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، فقد أجرى تغييراً واحداً على التشكيل الذي تفوق على برشلونة في نصف النهائي
وحل خوسيه ماريا خيمينيز في قلب الدفاع بدلاً من ستيفان سافيتش.
وجاء تشكيل الأتليتي كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: لودي - خيمينيز - فيليبي - تريبيير
الوسط: ساؤول - هيريرا - بارتي - كوريا
الهجوم: فيليكس - موراتا.

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