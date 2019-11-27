تضم مياهها أكثر من 200 جزيرة .. هل هناك ما لا تعرفه عن دولة الإمارات؟

تشكّل أبوظبي 87 % من مساحة الدولة

رغم أن الإمارات العربية المتحدة تقع إلى الشرق من السعودية وتشترك معها في حدود برية يبلغ طولها 457 كيلو متراً، فهناك ما لا يعرفه البعض عن جغرافيتها، ومنها وجودها ضمن المنطقة الحارة للكرة الأرضية؛ لوقوعها بين دائرتَي عرض 22 و26.5 شمال خط الاستواء، وخطَي طول 51 و56.5 شرق خط جرينتش، وتبلغ مساحتها نحو 83.600 كيلو متر مربع، وتشكل إمارة أبوظبي القسم الأكبر منها حيث تمثل87 في المئة من المساحة الكلية للدولة، فيما تشكل إمارات: دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، 13 في المئة من المساحة.

ووفقاً لكتاب "الإمارات العربية المتحدة" الصادر عن المجلس الوطني للإعلام عام 2016، تغطي الصحراء 74 في المئة من مساحة الدولة، لكنهــا تتميــز بمناظــر طبيعيــة متباينــة ومتنوعــة مــن الكثبــان الرمليــة الحمــراء الشــاهقة من ليــوا إلى مدينــة العيــن التــي تعــد واحــة طبيعيــة تزينهــا أشجار النخيــل، ومــن الجبــال شــديدة الانحــدار إلى المساحات الخصبة من الســهول المنبسطة، وتشكل هذه الجبال ما نسبته 2.6 في المئة مــن مســاحة الدولــة، وتضم المياه الإقليمية للإمارات أكثر من 200 جزيرة متباينــة فــي الحجــم والنشــأة والتكويــن والأهمية.

ويتألــف النظــام السياســي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن عــدد مــن المؤسسات الاتحاديــة، فــي مقدمتهــا المجلــس الأعلــى للاتحــاد، الــذي يمثــل الســلطة العليــا فــي البــلاد، ويتشــكل مــن أصحاب الســمو أعضاء المجلــس الأعلــى للاتحــاد حــكام الإمــارات الســبع. ويتولــى رســم السياســة العامــة للدولــة، والنظــر فــي كل مــا مــن شــأنه تحقيــق أهداف الاتحــاد والمصالــح المشــتركة للإمــارات، والمصادقــة علــى القوانيــن الاتحاديــة، وغيرهــا مــن المهــام. وينتخــب المجلــس الأعلــى للاتحــاد مــن بيــن أعضائه رئيس الاتحــاد ونائبه.

وبموجب الدســتور الدائم لدولــة الإمــارات الذي أقر عام 1996، اختيــرت مدينــة أبوظبي عاصمــة للدولــة الاتحاديــة، كما نص الدستور على أن الســلطات الاتحادية تتكون مــن خمــس جهــات رئيسية، هــي: المجلــس الأعلــى للاتحــاد، ورئيس الاتحــاد ونائبه، ومجلــس الــوزراء، والمجلــس الوطنــي الاتحــادي، والقضــاء الاتحــادي، وبينما كان عدد سكان الإمارات عند تأسيس الدولة عام 1971 يبلغ 180 ألف نسمة فقد وصل العدد الإجمالي للسكان من المواطنين عام 2010 إلى 947,997 بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.