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300 قتيل من "طالبان" في معارك طاحنة جنوب أفغانستان

سقطوا في ضربات جوية للقوات الحكومية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم (السبت)، مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة طالبان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في معارك ضد القوات الحكومية في عدة ولايات بينها ولاية هلمند في جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل مقاتلي طالبان في معارك طاحنة ضد القوات الحكومية في عدة ولايات.

وأضافت أن نحو خمسينًا منهم قتلوا إثر ضربات جوية شُنت إحداها ليلًا في ولاية هلمند في جنوب البلاد؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها، نفَت "طالبان" ما أعلنته الحكومة عن مقتل مسلحيها، مؤكدة سيطرتها على سبع مقاطعات إضافية في ولاية بدخشان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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300 قتيل من "طالبان" في معارك طاحنة جنوب أفغانستان
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم (السبت)، مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة طالبان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في معارك ضد القوات الحكومية في عدة ولايات بينها ولاية هلمند في جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل مقاتلي طالبان في معارك طاحنة ضد القوات الحكومية في عدة ولايات.

وأضافت أن نحو خمسينًا منهم قتلوا إثر ضربات جوية شُنت إحداها ليلًا في ولاية هلمند في جنوب البلاد؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها، نفَت "طالبان" ما أعلنته الحكومة عن مقتل مسلحيها، مؤكدة سيطرتها على سبع مقاطعات إضافية في ولاية بدخشان.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
05:05 PM

300 قتيل من "طالبان" في معارك طاحنة جنوب أفغانستان

سقطوا في ضربات جوية للقوات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم (السبت)، مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة طالبان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في معارك ضد القوات الحكومية في عدة ولايات بينها ولاية هلمند في جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل مقاتلي طالبان في معارك طاحنة ضد القوات الحكومية في عدة ولايات.

وأضافت أن نحو خمسينًا منهم قتلوا إثر ضربات جوية شُنت إحداها ليلًا في ولاية هلمند في جنوب البلاد؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها، نفَت "طالبان" ما أعلنته الحكومة عن مقتل مسلحيها، مؤكدة سيطرتها على سبع مقاطعات إضافية في ولاية بدخشان.

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