"وزير البيئة" يتفقد مشاريع "إبل" مجموعة سلام ويؤكد تنمية الاستثمار في المجال الزراعي

الفهاد": ستستثمر أكثر من نصف مليار ريال لتأسيس منظومة متكاملة

استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي كلاً من رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية فهاد الفهاد والرئيس التنفيذي للمجموعة راشد العجمي.

واطلع الوزير الفضلي على سير العمل في مشروع مصنع حليب الإبل ومصنع اللحوم ومشروع المسالخ ومزارع تربية الإبل ومستشفى سلام البيطري الذي افتتح بالقصيم قبل سبعة أشهر.

وأكد على دعم الوزارة واهتمامها بتنمية الاستثمار في هذا المجال وأن قطاع الإبل يحظى باهتمام الوزارة واحتياجه للتطوير والتنظيم سواء في تربيته أو إنتاج الحليب واللحوم أو أعلافه، منوهاً بالخطوات السريعة للمجموعة في تأسيس المصانع المتخصصة بالإبل متمنياً التوفيق للمشروع.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية د. حمد البطشان، وسعادة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة م. أحمد العيادة، والمشرف العام على فروع الوزارة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع.

من جانبه قدم العجمي عرضاً عن المستشفى وما تم إنجازه من نقل الأجنة وعلاج العقم وغيرها من الأمراض البيطرية وأن المجموعة نظمت مبادرة ببرنامج علاجي ووقائي مبتكر يتضمن زيارات حقلية لمواقع الإبل وإجراء الفحوصات والتحصينات، ثم استعرض تقريراً موجزاً عن المشاريع الجديدة للمجموعة والتي بدأ تأسيسها بالمدينة الصناعية الثانية بالقصيم بمساحة 15,000 متر مربع لمصنع اللحوم، ومساحة 10,000 متر مربع لمصنع الحليب.

بدوره أوضح الفهاد أن مجموعة سلام البيطرية ستستثمر أكثر من نصف مليار ريال لتأسيس منظومة متكاملة وفق رؤية طموحة تضم ستة مشاريع بدأت بالمستشفى ثم انطلقت لتأسيس مزارع لتربية الإبل، ومصنع الأعلاف، ومصنع الحليب، ومصنع اللحوم.