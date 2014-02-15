"صحة حائل" تحقق المركز الأول في مؤشر أداء الرضا العام للقطاع

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، المركز الأول في مؤشر أداء الرضى العام للقطاع الصحي الخاص، وذلك بناءً على مؤشرات الأداء ضمن التقارير الدورية التي تطلقها الإدارة العامة لمراكز الاتصال من خلال المؤشرات في المناطق والبرامج الوزارية المختلفة.

وبين التقرير، أن «صحة حائل» حققت نسبة 96.36% في مؤشر الرضا العام عن الإغلاق في مركز (٩٣٧)، فيما حققت أعلى تصنيف للعلاج التجميلي بنسبة 100%

من جهته أوضح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل حققت نجاحات متواصلة في مؤشرات الأداء، بدعم من الوزير الجلاجل ومن خلال تطبيق عدد من برامج تحسين الخدمات في قطاعاتها الصحية، ومراقبة الأداء بالقطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لضمان رفع مستوى الجودة.

وأشار الدكتور الشمري، إلى أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت مع المحافظة على المعايير المحدده، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، والتي تهدف للتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.