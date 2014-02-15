النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة حائل" تحقق المركز الأول في مؤشر أداء الرضا العام للقطاع

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، المركز الأول في مؤشر أداء الرضى العام للقطاع الصحي الخاص، وذلك بناءً على مؤشرات الأداء ضمن التقارير الدورية التي تطلقها الإدارة العامة لمراكز الاتصال من خلال المؤشرات في المناطق والبرامج الوزارية المختلفة.

وبين التقرير، أن «صحة حائل» حققت نسبة 96.36% في مؤشر الرضا العام عن الإغلاق في مركز (٩٣٧)، فيما حققت أعلى تصنيف للعلاج التجميلي بنسبة 100%

من جهته أوضح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل حققت نجاحات متواصلة في مؤشرات الأداء، بدعم من الوزير الجلاجل ومن خلال تطبيق عدد من برامج تحسين الخدمات في قطاعاتها الصحية، ومراقبة الأداء بالقطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لضمان رفع مستوى الجودة.

وأشار الدكتور الشمري، إلى أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت مع المحافظة على المعايير المحدده، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، والتي تهدف للتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.

المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة حائل" تحقق المركز الأول في مؤشر أداء الرضا العام للقطاع
سبق

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، المركز الأول في مؤشر أداء الرضى العام للقطاع الصحي الخاص، وذلك بناءً على مؤشرات الأداء ضمن التقارير الدورية التي تطلقها الإدارة العامة لمراكز الاتصال من خلال المؤشرات في المناطق والبرامج الوزارية المختلفة.

وبين التقرير، أن «صحة حائل» حققت نسبة 96.36% في مؤشر الرضا العام عن الإغلاق في مركز (٩٣٧)، فيما حققت أعلى تصنيف للعلاج التجميلي بنسبة 100%

من جهته أوضح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل حققت نجاحات متواصلة في مؤشرات الأداء، بدعم من الوزير الجلاجل ومن خلال تطبيق عدد من برامج تحسين الخدمات في قطاعاتها الصحية، ومراقبة الأداء بالقطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لضمان رفع مستوى الجودة.

وأشار الدكتور الشمري، إلى أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت مع المحافظة على المعايير المحدده، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، والتي تهدف للتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
03:56 PM

"صحة حائل" تحقق المركز الأول في مؤشر أداء الرضا العام للقطاع

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
29

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، المركز الأول في مؤشر أداء الرضى العام للقطاع الصحي الخاص، وذلك بناءً على مؤشرات الأداء ضمن التقارير الدورية التي تطلقها الإدارة العامة لمراكز الاتصال من خلال المؤشرات في المناطق والبرامج الوزارية المختلفة.

وبين التقرير، أن «صحة حائل» حققت نسبة 96.36% في مؤشر الرضا العام عن الإغلاق في مركز (٩٣٧)، فيما حققت أعلى تصنيف للعلاج التجميلي بنسبة 100%

من جهته أوضح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل حققت نجاحات متواصلة في مؤشرات الأداء، بدعم من الوزير الجلاجل ومن خلال تطبيق عدد من برامج تحسين الخدمات في قطاعاتها الصحية، ومراقبة الأداء بالقطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لضمان رفع مستوى الجودة.

وأشار الدكتور الشمري، إلى أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت مع المحافظة على المعايير المحدده، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، والتي تهدف للتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة