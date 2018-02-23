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عسير.. مقترح لنموذج إشرافي جديد في لقاء الشؤون التعليمية المرتقب

ينعقد بعد غد الأحد بمشاركة 70 تربوياً وتربوية يمثلون سبع إدارات بالمنطقة

يرعى مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، الأحد المقبل، فعاليات اللقاء الثاني للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، تحت شعار "الطموح يقودنا"؛ وذلك بمشاركة 70 تربوياً وتربوية يمثلون سبع إدارات تعليمية تشمل: (بيشة، والنماص، ومحايل، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، وعسير).

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، أن اللقاء سيبحث عدداً من الموضوعات التربوية والتعليمية؛ من أبرزها سبل تحسين مستوى طلاب وطالبات الصفوف الأولية في المهارات الأساسية، واقتراح نموذج إشرافي يواكب المرحلة الراهنة؛ لافتاً إلى أن اللقاء سيتخلله عقد ورش عمل وزيارات ميدانية لبعض المدارس والمرافق التعليمية.

وأشار "الجوني" إلى أن اللقاء سيشارك به مساعدو ومساعدات مديري التعليم للشؤون التعلميمية، ومديرو ومديرات الإشراف التربوي، ومديرو ومديرات مكاتب التعليم؛ فيما جرى تشكيل عدد من فِرَق العمل التي تُعنى بإدارة وتنظيم اللقاء، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

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عسير.. مقترح لنموذج إشرافي جديد في لقاء الشؤون التعليمية المرتقب
سبق

يرعى مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، الأحد المقبل، فعاليات اللقاء الثاني للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، تحت شعار "الطموح يقودنا"؛ وذلك بمشاركة 70 تربوياً وتربوية يمثلون سبع إدارات تعليمية تشمل: (بيشة، والنماص، ومحايل، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، وعسير).

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، أن اللقاء سيبحث عدداً من الموضوعات التربوية والتعليمية؛ من أبرزها سبل تحسين مستوى طلاب وطالبات الصفوف الأولية في المهارات الأساسية، واقتراح نموذج إشرافي يواكب المرحلة الراهنة؛ لافتاً إلى أن اللقاء سيتخلله عقد ورش عمل وزيارات ميدانية لبعض المدارس والمرافق التعليمية.

وأشار "الجوني" إلى أن اللقاء سيشارك به مساعدو ومساعدات مديري التعليم للشؤون التعلميمية، ومديرو ومديرات الإشراف التربوي، ومديرو ومديرات مكاتب التعليم؛ فيما جرى تشكيل عدد من فِرَق العمل التي تُعنى بإدارة وتنظيم اللقاء، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
02:42 PM

عسير.. مقترح لنموذج إشرافي جديد في لقاء الشؤون التعليمية المرتقب

ينعقد بعد غد الأحد بمشاركة 70 تربوياً وتربوية يمثلون سبع إدارات بالمنطقة

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بندر آل عوض - عسير
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يرعى مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، الأحد المقبل، فعاليات اللقاء الثاني للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، تحت شعار "الطموح يقودنا"؛ وذلك بمشاركة 70 تربوياً وتربوية يمثلون سبع إدارات تعليمية تشمل: (بيشة، والنماص، ومحايل، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، وعسير).

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، أن اللقاء سيبحث عدداً من الموضوعات التربوية والتعليمية؛ من أبرزها سبل تحسين مستوى طلاب وطالبات الصفوف الأولية في المهارات الأساسية، واقتراح نموذج إشرافي يواكب المرحلة الراهنة؛ لافتاً إلى أن اللقاء سيتخلله عقد ورش عمل وزيارات ميدانية لبعض المدارس والمرافق التعليمية.

وأشار "الجوني" إلى أن اللقاء سيشارك به مساعدو ومساعدات مديري التعليم للشؤون التعلميمية، ومديرو ومديرات الإشراف التربوي، ومديرو ومديرات مكاتب التعليم؛ فيما جرى تشكيل عدد من فِرَق العمل التي تُعنى بإدارة وتنظيم اللقاء، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

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