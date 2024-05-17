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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698

عدد الوفيات بلغ 27563 والمتعافين من هذا الفيروس 146446

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد: إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، بلغ 27563، والمتعافين من هذا الفيروس 146446.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698
سبق

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد: إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، بلغ 27563، والمتعافين من هذا الفيروس 146446.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:01 PM

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698

عدد الوفيات بلغ 27563 والمتعافين من هذا الفيروس 146446

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد: إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، بلغ 27563، والمتعافين من هذا الفيروس 146446.

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