بالفيديو.. أمطار "النماص" و"تنومة" تشكِّل الشلالات وتروي الشعاب

تدني درجات الحرارة إلى 14 درجة مئوية

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على محافظتي النماص وتنومة، شمالي منطقة عسير؛ سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.



ورصدت عدسة "سبق" مناطق هطول الأمطار على منتزه شعف آل وليد بالنماص وتشكُّل الشلالات من أعلى جبال منعا بتنومة في منظر بديع رباني.



وسجلت درجات الحرارة 14 درجة مئوية، فيما لاتزال الأمطار تواصل هطولها حتى إعداد هذا الخبر.