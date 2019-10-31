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"تعليم بحر أبو سكينة" ينفذ برنامجًا إرشاديًا للأسرة واتفاقية شراكة مع غرفة أبها

أُقيم البرنامج التثقيفي بعنوان "دور الأسرة في حماية الأبناء من المؤثرات السلبية"

نفّذ مكتب التعليم ببحر أبو سكينة مساء أمس الأربعاء الموافق 2 ربيع الأول 1441هـ، البرنامج التثقيفي المجتمعي "دور الأسرة في حماية الأبناء من المؤثرات السلبية"، والذي قدمه خبير التنمية البشرية وإدارة العقل الدكتور عوض بن مرضاح، وذلك بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ببحر أبو سكينة.

وتفصيلاً، تخلل البرنامج توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب التعليم والغرفة التجارية الصناعية بأبها لتوثيق أوجه الشراكة بين الطرفين فيما يخدم البرامج المجتمعية المختلفة.

وحضر البرنامج مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي بن موسى الطاير ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس إبراهيم الفلقي، ورئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم محايل عبدالعلام الفلقي وعدد كبير من منسوبي التعليم وأولياء أمور الطلاب والطالبات "نساء ورجال".

بحر أبو سكينة تعليم بحر أبو سكينة غرفة أبها

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم بحر أبو سكينة" ينفذ برنامجًا إرشاديًا للأسرة واتفاقية شراكة مع غرفة أبها
سبق

نفّذ مكتب التعليم ببحر أبو سكينة مساء أمس الأربعاء الموافق 2 ربيع الأول 1441هـ، البرنامج التثقيفي المجتمعي "دور الأسرة في حماية الأبناء من المؤثرات السلبية"، والذي قدمه خبير التنمية البشرية وإدارة العقل الدكتور عوض بن مرضاح، وذلك بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ببحر أبو سكينة.

وتفصيلاً، تخلل البرنامج توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب التعليم والغرفة التجارية الصناعية بأبها لتوثيق أوجه الشراكة بين الطرفين فيما يخدم البرامج المجتمعية المختلفة.

وحضر البرنامج مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي بن موسى الطاير ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس إبراهيم الفلقي، ورئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم محايل عبدالعلام الفلقي وعدد كبير من منسوبي التعليم وأولياء أمور الطلاب والطالبات "نساء ورجال".

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:20 PM

"تعليم بحر أبو سكينة" ينفذ برنامجًا إرشاديًا للأسرة واتفاقية شراكة مع غرفة أبها

أُقيم البرنامج التثقيفي بعنوان "دور الأسرة في حماية الأبناء من المؤثرات السلبية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نفّذ مكتب التعليم ببحر أبو سكينة مساء أمس الأربعاء الموافق 2 ربيع الأول 1441هـ، البرنامج التثقيفي المجتمعي "دور الأسرة في حماية الأبناء من المؤثرات السلبية"، والذي قدمه خبير التنمية البشرية وإدارة العقل الدكتور عوض بن مرضاح، وذلك بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ببحر أبو سكينة.

وتفصيلاً، تخلل البرنامج توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب التعليم والغرفة التجارية الصناعية بأبها لتوثيق أوجه الشراكة بين الطرفين فيما يخدم البرامج المجتمعية المختلفة.

وحضر البرنامج مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي بن موسى الطاير ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس إبراهيم الفلقي، ورئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم محايل عبدالعلام الفلقي وعدد كبير من منسوبي التعليم وأولياء أمور الطلاب والطالبات "نساء ورجال".

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