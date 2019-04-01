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لمدة شهر.. بدء إزالة المخيمات العشوائية بضواحي حائل

داخل النطاق العمراني.. اللجنة: لن نتحمل مسؤولية أي خسارة

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بإزالة جميع المخيمات العشوائية الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة حائل.

وبدأت اليوم ولمدة شهر واحد، خطة إزالة المخيمات على طريق الكشرية وأرض الحرس الوطني، والمخيمات الواقعة داخل أحياء "الرصف" و"الوادي".

كما شملت الخطة إزالة المخيمات على طريق حائل- قصر العشروات جنوباً، وكذلك المخيمات الواقعة على طريق حائل- السفن، وعلى طريق حائل- الجثامية، وطريق حائل-محطة القطار شمالاً.

وقد تكوّنت اللجنة التي شكلتها إمارة حائل، من إمارة المنطقة والشرطة والدفاع المدني وأمانة حائل.

ونوهت اللجنة بسرعة إزالة المخيمات، قبل الشروع في إزالتها، إذ لن تتحمل اللجنة أدنى مسؤولية عن أي خسارة قد يتعرض لها صاحب المخيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمدة شهر.. بدء إزالة المخيمات العشوائية بضواحي حائل
سبق

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بإزالة جميع المخيمات العشوائية الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة حائل.

وبدأت اليوم ولمدة شهر واحد، خطة إزالة المخيمات على طريق الكشرية وأرض الحرس الوطني، والمخيمات الواقعة داخل أحياء "الرصف" و"الوادي".

كما شملت الخطة إزالة المخيمات على طريق حائل- قصر العشروات جنوباً، وكذلك المخيمات الواقعة على طريق حائل- السفن، وعلى طريق حائل- الجثامية، وطريق حائل-محطة القطار شمالاً.

وقد تكوّنت اللجنة التي شكلتها إمارة حائل، من إمارة المنطقة والشرطة والدفاع المدني وأمانة حائل.

ونوهت اللجنة بسرعة إزالة المخيمات، قبل الشروع في إزالتها، إذ لن تتحمل اللجنة أدنى مسؤولية عن أي خسارة قد يتعرض لها صاحب المخيم.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
02:32 PM

لمدة شهر.. بدء إزالة المخيمات العشوائية بضواحي حائل

داخل النطاق العمراني.. اللجنة: لن نتحمل مسؤولية أي خسارة

A A A
خالد السليمي - حائل
3
1,915

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بإزالة جميع المخيمات العشوائية الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة حائل.

وبدأت اليوم ولمدة شهر واحد، خطة إزالة المخيمات على طريق الكشرية وأرض الحرس الوطني، والمخيمات الواقعة داخل أحياء "الرصف" و"الوادي".

كما شملت الخطة إزالة المخيمات على طريق حائل- قصر العشروات جنوباً، وكذلك المخيمات الواقعة على طريق حائل- السفن، وعلى طريق حائل- الجثامية، وطريق حائل-محطة القطار شمالاً.

وقد تكوّنت اللجنة التي شكلتها إمارة حائل، من إمارة المنطقة والشرطة والدفاع المدني وأمانة حائل.

ونوهت اللجنة بسرعة إزالة المخيمات، قبل الشروع في إزالتها، إذ لن تتحمل اللجنة أدنى مسؤولية عن أي خسارة قد يتعرض لها صاحب المخيم.

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