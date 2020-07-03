النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليابان تسجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 19229 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 977 حالة وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليابان تسجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات
سبق

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 19229 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 977 حالة وفاة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:43 PM

اليابان تسجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
47

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 19229 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 977 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,548
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,687
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,482
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,761

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة