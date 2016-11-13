النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تتويج كليات الأفلاج بكأس بطولة الدوائر الحكومية

تصوير فريق الإبداع التطوعي

تُوّج فريق كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، مساء أمس، بكأس دوري الدوائر الحكومية الذي نظّمته مدرسة نادي الحي بليلى، ورعته جمعية بهاء لمكافحة التدخين.

وشهد ختام البطولة، حضورَ مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ووكيل كليات الأفلاج الدكتور فهد القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية بهاء لمكافحة التدخين رشود الرشود.

وتُوّج فريق كليات جامعة الأمير سطام، بعد تغلّبه على فريق إدارة التعليم بركلات الترجيح.

وكان نادي الحي بليلى، قد نظّم البطولة برعاية جمعية بهاء تحت شعار "جيل واعٍ ومجتمع حيوي"، تنافس خلالها فِرَق موظفو الجهات الحكومية وهي "تعليم الأفلاج، جامعة الأمير سطام، مديرية البيئة والزراعة، مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، بلدية الأفلاج، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد"؛ بهدف تعزيز الجانب الصحي لدى الموظفين، وزيادة التعارف بينهم، وتقديم ندوات ومعرض توعوي عن مخاطر التدخين من خلال عربة بهاء المتنقلة والمتواجدة خلال وقت البطولة لجميع الحاضرين.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الإدارة بجمعية بهاء رشود الرشود، الدورَ الذي تقوم به جمعية بهاء لكافة شرائح المجتمع، وتقديم الخدمات والرعاية للمدخنين للإقلاع عنه، بمتابعة واستشارات طبية تحت إشراف فريق متخصص في هذا المجال.

وقدّم مدير التعليم الشكر لرئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان، وقائد النادي، وجميع من ساهم في نجاح الدوري.

وذكر قائد النادي حمد العثيمين، أن البطولة لقيت صدى واسعًا على كل الأصعدة، وإشادة من الجميع، على مشاركة موظفي الإدارات الحكومية بالأفلاج والتنافس الشريف فيما بينهم.

وشكر جميع الإعلاميين على المتابعة والتغطية؛ مشيدًا بجهود العاملين في النادي على نجاح هذا الحدث المميز.

كليات الأفلاج الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تتويج كليات الأفلاج بكأس بطولة الدوائر الحكومية
سبق

تصوير فريق الإبداع التطوعي

تُوّج فريق كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، مساء أمس، بكأس دوري الدوائر الحكومية الذي نظّمته مدرسة نادي الحي بليلى، ورعته جمعية بهاء لمكافحة التدخين.

وشهد ختام البطولة، حضورَ مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ووكيل كليات الأفلاج الدكتور فهد القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية بهاء لمكافحة التدخين رشود الرشود.

وتُوّج فريق كليات جامعة الأمير سطام، بعد تغلّبه على فريق إدارة التعليم بركلات الترجيح.

وكان نادي الحي بليلى، قد نظّم البطولة برعاية جمعية بهاء تحت شعار "جيل واعٍ ومجتمع حيوي"، تنافس خلالها فِرَق موظفو الجهات الحكومية وهي "تعليم الأفلاج، جامعة الأمير سطام، مديرية البيئة والزراعة، مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، بلدية الأفلاج، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد"؛ بهدف تعزيز الجانب الصحي لدى الموظفين، وزيادة التعارف بينهم، وتقديم ندوات ومعرض توعوي عن مخاطر التدخين من خلال عربة بهاء المتنقلة والمتواجدة خلال وقت البطولة لجميع الحاضرين.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الإدارة بجمعية بهاء رشود الرشود، الدورَ الذي تقوم به جمعية بهاء لكافة شرائح المجتمع، وتقديم الخدمات والرعاية للمدخنين للإقلاع عنه، بمتابعة واستشارات طبية تحت إشراف فريق متخصص في هذا المجال.

وقدّم مدير التعليم الشكر لرئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان، وقائد النادي، وجميع من ساهم في نجاح الدوري.

وذكر قائد النادي حمد العثيمين، أن البطولة لقيت صدى واسعًا على كل الأصعدة، وإشادة من الجميع، على مشاركة موظفي الإدارات الحكومية بالأفلاج والتنافس الشريف فيما بينهم.

وشكر جميع الإعلاميين على المتابعة والتغطية؛ مشيدًا بجهود العاملين في النادي على نجاح هذا الحدث المميز.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:21 PM

تتويج كليات الأفلاج بكأس بطولة الدوائر الحكومية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
180

تصوير فريق الإبداع التطوعي

تُوّج فريق كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، مساء أمس، بكأس دوري الدوائر الحكومية الذي نظّمته مدرسة نادي الحي بليلى، ورعته جمعية بهاء لمكافحة التدخين.

وشهد ختام البطولة، حضورَ مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ووكيل كليات الأفلاج الدكتور فهد القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية بهاء لمكافحة التدخين رشود الرشود.

وتُوّج فريق كليات جامعة الأمير سطام، بعد تغلّبه على فريق إدارة التعليم بركلات الترجيح.

وكان نادي الحي بليلى، قد نظّم البطولة برعاية جمعية بهاء تحت شعار "جيل واعٍ ومجتمع حيوي"، تنافس خلالها فِرَق موظفو الجهات الحكومية وهي "تعليم الأفلاج، جامعة الأمير سطام، مديرية البيئة والزراعة، مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، بلدية الأفلاج، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد"؛ بهدف تعزيز الجانب الصحي لدى الموظفين، وزيادة التعارف بينهم، وتقديم ندوات ومعرض توعوي عن مخاطر التدخين من خلال عربة بهاء المتنقلة والمتواجدة خلال وقت البطولة لجميع الحاضرين.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الإدارة بجمعية بهاء رشود الرشود، الدورَ الذي تقوم به جمعية بهاء لكافة شرائح المجتمع، وتقديم الخدمات والرعاية للمدخنين للإقلاع عنه، بمتابعة واستشارات طبية تحت إشراف فريق متخصص في هذا المجال.

وقدّم مدير التعليم الشكر لرئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان، وقائد النادي، وجميع من ساهم في نجاح الدوري.

وذكر قائد النادي حمد العثيمين، أن البطولة لقيت صدى واسعًا على كل الأصعدة، وإشادة من الجميع، على مشاركة موظفي الإدارات الحكومية بالأفلاج والتنافس الشريف فيما بينهم.

وشكر جميع الإعلاميين على المتابعة والتغطية؛ مشيدًا بجهود العاملين في النادي على نجاح هذا الحدث المميز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,313
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,251
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,616
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,904

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة