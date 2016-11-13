تتويج كليات الأفلاج بكأس بطولة الدوائر الحكومية

تصوير فريق الإبداع التطوعي

تُوّج فريق كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، مساء أمس، بكأس دوري الدوائر الحكومية الذي نظّمته مدرسة نادي الحي بليلى، ورعته جمعية بهاء لمكافحة التدخين.

وشهد ختام البطولة، حضورَ مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ووكيل كليات الأفلاج الدكتور فهد القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية بهاء لمكافحة التدخين رشود الرشود.

وتُوّج فريق كليات جامعة الأمير سطام، بعد تغلّبه على فريق إدارة التعليم بركلات الترجيح.

وكان نادي الحي بليلى، قد نظّم البطولة برعاية جمعية بهاء تحت شعار "جيل واعٍ ومجتمع حيوي"، تنافس خلالها فِرَق موظفو الجهات الحكومية وهي "تعليم الأفلاج، جامعة الأمير سطام، مديرية البيئة والزراعة، مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، بلدية الأفلاج، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد"؛ بهدف تعزيز الجانب الصحي لدى الموظفين، وزيادة التعارف بينهم، وتقديم ندوات ومعرض توعوي عن مخاطر التدخين من خلال عربة بهاء المتنقلة والمتواجدة خلال وقت البطولة لجميع الحاضرين.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الإدارة بجمعية بهاء رشود الرشود، الدورَ الذي تقوم به جمعية بهاء لكافة شرائح المجتمع، وتقديم الخدمات والرعاية للمدخنين للإقلاع عنه، بمتابعة واستشارات طبية تحت إشراف فريق متخصص في هذا المجال.

وقدّم مدير التعليم الشكر لرئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان، وقائد النادي، وجميع من ساهم في نجاح الدوري.

وذكر قائد النادي حمد العثيمين، أن البطولة لقيت صدى واسعًا على كل الأصعدة، وإشادة من الجميع، على مشاركة موظفي الإدارات الحكومية بالأفلاج والتنافس الشريف فيما بينهم.

وشكر جميع الإعلاميين على المتابعة والتغطية؛ مشيدًا بجهود العاملين في النادي على نجاح هذا الحدث المميز.