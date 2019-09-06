"السائح": قيادة المملكة تواصل رعاية القرآن الكريم حفظاً وطباعةً ونشرًا

مدير فرع "الشؤون الإسلامية" بالجوف يشيد بتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز

أفاد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح، بأن ما تَفَضَّل اللهُ تعالى به على المملكة العربية السعودية هو السبق في هذا العصر بالعناية بكتاب الله وحفظه حِسيَّاً ومَعنويَّاً، فهو البلد الذي شَرَّفه اللهُ بنُزولِ الوحي فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو البلد الذي كان له الصدارة بحِفْظه مَعنويَّاً والاهتمامِ به من جميع الوُجوهِ طِباعة وتَحْفِيظاً ونَشْراً حتى وَصَل إلى جميع دور المسلمين في بِقاعِ العالم أَجْمَعِ .

وقال: في هذا العَهْد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شَهِدت الرِّعاية بالقُرآن الكريم اهتماماً كَبيرًا ودَعْماً لا نَظيرَ له في شتَّى الجَوَانبِ مَحلَّياً ودُوَليِّاً.

وأضاف: ما هذه الرِّعَايةُ الكَريمة من مَولاي خَادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره إلا خَير شَاهدٍ على ذلك، إِسْهاماً في رَبْطِ الأُمَّة بالقُرآن الكريم الذي هو مَصْدرُ عِزِّها وسَعَادتها في الدُّنيا والآخرة، وتَشجيعاً للمُشاركين من أبناء الوطن وغيرهم على الإقبال على كِتاب الله عز وجل حِفْظاً وفَهْمَاً وأداءً وتَدبُّراً، وعِنايةً بتجويده وتَفسيره، ليكون نِبراساً لهذه الأمة لسُلوك طريق الاعتدال والوسطية بلا غُلوٍّ في الدِّين وتَنطُّع ولا جَفاءٍ عنه وتميع، فالقُرآن الكريم حَبْلُ اللهِ القَويمِ وصِراطُهُ المُستقيم.

وأردف: تولت وِزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرِّعاية التنظيمية لهذه المسابقة وفق توجيهات وتطلعات قيادتنا الحكيمة فخَرجَتْ بأعلى حُلّةٍ، وأَزْهى مَظْهرٍ .