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"كِبار العلماء" تعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

أمانة "الهيئة" دعت الله أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته

رفعت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أبناء وبنات الفقيد، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الكريم، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمين العام لهيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إننا إذ نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، فإننا نسأل الله تعالى في هذه الأيام الفاضلة المباركة، أن يتغمد الأمير بندر بن عبدالعزيز، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عُرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين، سائلين الله تعالى أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.

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"كِبار العلماء" تعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
سبق

رفعت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أبناء وبنات الفقيد، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الكريم، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمين العام لهيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إننا إذ نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، فإننا نسأل الله تعالى في هذه الأيام الفاضلة المباركة، أن يتغمد الأمير بندر بن عبدالعزيز، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عُرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين، سائلين الله تعالى أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
01:28 PM

"كِبار العلماء" تعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

أمانة "الهيئة" دعت الله أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفعت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أبناء وبنات الفقيد، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الكريم، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمين العام لهيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إننا إذ نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، فإننا نسأل الله تعالى في هذه الأيام الفاضلة المباركة، أن يتغمد الأمير بندر بن عبدالعزيز، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عُرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين، سائلين الله تعالى أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.

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